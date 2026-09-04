Slušaj vest

Kako bi što više smanjili mesečne račune, sve veći broj vlasnika kuća u Srbiji se odlučuje za korišćenje solarne energije, a jedan od načina su i solarni bojleri. U idealnim uslovima, solarni bojler može pokriti čak 80% godišnjih potreba za toplom vodom, dok tokom leta može potpuno zameniti električni bojler.

Međutim, da li se ova investija zaista isplati? Koliko košta ugradnja solarnog bojlera? Koliko dugo traje povrat investicije? U nastavku ćemo detaljno odgovoriti na sva ova pitanja.

Šta su solarni bojleri i kako funkcionišu?

Ove sisteme ste sigurno već viđali ako letujete u Grčkoj, gde veliki broj kuća i apartmana na krovu ima veliki rezervoar i panel okrenut ka suncu.

Solarni bojleri su uređaji koji koriste solarnu energiju za zagrevanje sanitarne vode. Ništa od ovoga ne bi bilo moguće bez solarnih kolektora. Za razliku od solarnih panela koji proizvode el. energiju, solarni kolektori direktno pretvaraju sunčevu energiju u toplotu.

Sistem se sastoji od nekoliko elemenata: solarnih kolektora postavljenih na krovu, solarnog bojlera za skladištenje sanitarne vode, cirkulacione pumpe, pomoćnog električnog grejača, kada nema dovoljno sunčeve energije. Dakle, tople vode nikako ne može ponestati.

Princip je jednostavan: kada sunce zagreje kolektore, toplota se prenosi na sanitarnu vodu, skladištenu u bojleru. Tako domaćinstvo dobija toplu vodu za različite potrebe, uz minimalnu potrošnju struje.

U Srbiji, koja ima između 2.000 i 2.300 sunčanih sati godišnje, solarni bojleri su efikasno rešenje za zagrevanje sanitarne vode.

Da li se solarni bojleri isplate?

Foto: Palmetto

Odgovor na ovo pitanje zavisi od par stvari: broja članova domaćinstva, godišnje potrošnje tople vode, lokacije objekta. U većini slučajeva odgovor glasi: da, itekako se isplate. Hajde da saznamo zbog čega, navodeći njihove prednosti.

Solarni bojleri značajno smanjuju potrošnju struje

Razumljivo, najveća prednost solarnih bojlera jeste ušteda el. energije. Klasičan električni bojler je najveći potrošač el. energije u domaćinstvu, radi pod velikim opterećenjem, često u višoj, skupljoj tarifi.

Prosečan solarni bojler može pokriti između 60% i 80% godišnjih potreba za toplom vodom u četvoročlanom domaćinstvu. Tokom toplijeg perioda godine, ta pokrivenost čak dostiže 90%-100%. To znači da možete prepoloviti svoje mesečne računa za struju. Ovo se direktno prevodi u finansijske uštede koje se procenjuju na oko 250 EUR godišnje, pa i više od toga.

Kod višečlanih domaćinstava, dakle, ova investicija će se višestruko isplatiti. Prosto, što je potrošnja tople vode veća, investicija se brže isplaćuje.

Tu je još jedna bitna prednost - rasterećenje el. mreže u kući. Starije kuće često imaju problem sa iskakanjem osigurača, kada se istovremeno uključe rerna, veš-mašina i bojler. Bez klasičnog električnog bojlera, znatno ćete rasteretiti eletričnu mrežu, možete uključiti ostale kućne aparate bez straha od preopterećenja instalacija.

Dug vek trajanja sistema

Kvalitetni solarni bojleri će trajati preko 20 godina, uz pravilno održavanje. Za razliku od većine uređaja koji zahtevaju zamenu nakon deset godina, pa i češće, solarni bojleri predstavljaju dugoročnu investiciju.

U zavisnosti od veličine domaćinstva i potrošnje tople vode, sistem će se, u proseku, otplatiti za oko 6 godina. To znači da ćete oko 15 godina pa i duže besplatno zagrevati vodu u svom domu, čime ostvarujete velike uštede.

Solarni bojleri imaju minimalne troškove održavanja

Mnogi vlasnici domaćinstava strahuju da će solarni sistem zahtevati često servisiranje, održavanje i veće godišnje troškove.

Istina je potpuno drugačija. Sistemi su dizajnirani da izdrže nepovoljne vremenske uslove - grad, jake vetrove, niske zimske temperature. Sami bojleri su obično opremljeni zaštitom od korozije i efikasnom izolacijom koja sprečava toplotne gubitke.

Održavanje je minimalno i svodi se na: periodični pregled pritiska u sistemu, proveru nivoa i svojstva glikola i sl. Kolektori nemaju pokretnih delova koji se lako kvare, te je rizik od kvarova sveden na minimum.

Minimalno održavanje i dug vek trajanja dodatno doprinose isplativosti investicije.

Energetska nezavisnost i otpornost na poskupljenja

Cene električne energije su godinama unazad neizvesne i imale su samo jedan smer - nagore. Zbog toga mnogi vlasnici kuća žele da obezbede energetsku nezavisnost. Svakim novim poskupljenjem struje, period otplate vašeg solarnog bojlera se skraćuje, a vaša ušteda postaje veća.

Iako potpuno nezavisno snadbevanje toplom vodom nije moguće tokom cele godine (samo tokom leta i rane jeseni), zavisnost od mreže se drastično smanjuje.

Solarni bojleri su ekološki prihvatljivo rešenje

Sanitarna voda se zagreva iz obnovljivog izvora energije - sunčeve svetlosti.

Svaki kW energije dobijen iz sunca predstavlja manje energije proizvedene iz fosilnih goriva ili drugih izvora koji opterećuju životnu sredinu. Zbog toga se solarni bojleri smatraju odličnim „zelenim“rešenjem.

Korišćenjem solarnog bojlera, prosečno domaćinstvo smanjuje emisiju ugljen-dioksida za preko 1 t godišnje. To je ekvivalent sadnji nekoliko desetina stabala svake godine.

Ova ekološka prednost je sve važnija u današnjem svetu, gde se teži održivijem načinu života. Ulaganjem u solarni bojler ne samo da štedite novac, već i doprinosite očuvanju planete.

Solarni bojleri i kolektori povećavaju vrednost nekretnine

Energetska efikasnost je nešto čemu vlasnici kuća sve više teže, a na šta potencijalni kupci sve više obraćaju pažnju.

Kuće koje imaju ugrađene solarne sisteme uvek su privlačnije potencijalnim kupcima jer upućuju na niže mesečne troškove. I ako solarni bojler ne podigne drastično cenu nekretnine, predstavljaće veliki „plus“prilikom prodaje. Rečju, solarnim bojlerima povećavate energetski razred svoje nekretnine.

Foto: Shandong

Tu su još dve bitne prednosti. Prva je snabdevanje toplom vodom objekata van gradske mreže. Obično su to vikendice, seoska domaćinstva i objekti na većoj udaljenosti od grada.

Druga prednost su ređi kvarovi bojlera. Bojler je jedan od el. uređaja u domaćinstvu koji se najčešće kvari, a čije popravke nisu nimalo „naivne“po novčanik. Kako el. grejač radi kraće i ređe, manje je i habanje grejača i drugih komponenti. To može produžiti radni vek bojlera i smanjiti troškove servisa.

Koliko koštaju solarni bojleri?

Cena solarnih bojlera u Srbiji značajno varira, zavisno od zapremine bojlera, tipa kolektora, proizvođača, složenosti instalacije i dodatne opreme. Uopšteno, solarni bojleri se mogu naći u širokom rasponu cena koji odgovara različitim budžetima i potrebama.

Za manja domaćinstva od dva člana, najčešće se preporučuju sistemi od 120-160 l. Oni mogu bez problema da pokriju njihove potrebe za toplom vodom tokom većeg dela godine. Za četvoročlanu porodicu, češći izbor su solarni bojleri od oko 200 litara. Sistemi od 250-300 litara ugrađuju se u kuće sa više članova domaćinstva ili tamo gde je potrošnja tople vode velika.

Kako uvek za primer uzimamo prosečno četvoročlano domaćinstvo, solarni bojler sa pločastim kolektorima od 200 l, staje od 1.500 do 2.200 EUR sa montažom. Solarni bojler sa vakuumskim kolektorima, iste zapremine, staje od 2.000 do 3.000 EUR sa montažom. Vakuumski kolektori jesu skuplji ali pružaju bolje performanse tokom zime i tokom oblačnih dana.

Prosečno domaćinstvo od četiri člana potroši između 1.500 i 2.500 kWh el. energije za zagrevanje vode. Kako solarni bojler pokriva oko 60%-80% tih potreba, godišnje uštede su zaista značajne.

Imajte u vidu da cene instalacije nisu uvek uključene u cenu samog bojlera i kolektora. Stoga se dobro raspitajte i pročitajte ponudu, pre nego što je prihvatite.

Ako živite u višečlanom domaćinstvu i svakodnevno koristite veće količine tople vode, solarni bojler će za vas predstavljati jednu od najisplativijih investicija. Može pokriti veći deo godišnjih potreba za toplom vodom, značajno smanjiti račune za struju, povećati energetsku efikasnost doma i trajati više od dve decenije uz minimalno održavanje.

Složićemo se da investicija nije mala, jer uglavnom premašuje 2.000 EUR, ali uzmite u obzir uštede tokom 20 godina koje ćete ostvariti. Da ne govorimo o većoj energetskoj nezavisnosti i povećanju tržišne vrednosti nekretnine.

Zato, ako planirate da ostanete u svom domu još dugi niz godina, a imate krov sa dobrom izloženošću suncu, odgovor na pitanje iz naslova je jasan - solarni bojler će vam se isplatiti.