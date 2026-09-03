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Kada je Benita (61) odlučila da se preseli u stariju zgradu iz 1898. godine u srcu Stokholma i mali stan, mnogi su bili u šoku.

Razlog za nevericu nije bila lokacija, već njena odluka da spava - u plakaru. Ipak, za one koji misle da je žrtvovala svoj komfor, Benita ima spreman odgovor: manji prostor ne znači manji kvalitet života, već slobodu da birate ono što vam je zaista važno. Da bi bilo jasnije plakar je zapravo skučena, mala prostorija u kojoj je nekad čuvana garderoba.

I u prethodnim svojim stanovima je spavala na čudnim mestima: jednom u kraju dnevne sobe, drugi put u suterenu, i svaki put se susretala sa istim predrasudama. Ljudi često misle da sve što odstupa od standarda mora biti tužno ili loše. Za Benitu, međutim, spavaća soba nikada nije bila prioritet.

- U krevetu samo spavam. Ležem u devet, ustajem u pet i ne provodim ni sekund više u sobi osim što namestim krevet. Zašto bih davala novac za ekstra sobu koju jedva da koristim? - pita se ona.

1/5 Vidi galeriju Kako izgleda spavanje u plakaru Foto: Youtube/ Benita Larsson

Kad je odlučila da se preseli u stan manje kvadrature, Benita je rasteretila kućni budžet za oko 1.000 evra. Manja hipoteka značila je i manje stresa, manje obaveza na poslu i više slobodnog vremena za stvari koje je zaista ispunjavaju.

Ispostavilo se da je "plakar" u kojem će spavati, zapravo, originalni hodnik kojim su nekada, u ovoj istorijskog zgradi, bile spojene radnja i stambeni deo za trgovce. Zbog starosti zgrade i nosećih zidova, rušenje nije dolazilo u obzir, ali je Benita u tome prepoznala šansu.

Pored toga, kreveti u niši, u Švedskoj poznati kao skåpsäng, bili su izuzetno popularni još u 19. veku. Iako se danas vezuju za rustičan stil, nekada su bili simbol visoke klase, pa se Benita u svom ušuškanom kutku zapravo oseća prilično - šik.

Uz malo umeća, stari krevet na sprat iz ove prostorije je uklonjen, donet je novi, a zidovi i plafoni okrečeni u umirujuću zemljanu nijansu. Kako bi sakrila garderober i unela dozu elegancije, postavila je bele lanene zavese. Vrata niše, nekada jarkozelena, prefarbala je bogatom čokoladnobraon boju koja celom prostoru daje dubinu i toplinu.