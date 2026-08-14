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Dok većina ljudi teži sigurnosti koju donose stan, kuća i stalan posao, Nenad Milovanović iz Beograda odlučio je da svoj život okrene u potpuno drugom pravcu.

Prodao je stan, preselio se u kamper i već četiri meseca živi takozvanim nomadskim načinom života, putujući kroz Srbiju i stvarajući rukotvorine od prirodnih materijala koje pronalazi na mestima na kojima boravi.

Svoj život deli na dva perioda - onaj koji je ostavio iza sebe i ovaj koji danas živi.

- Prethodni život je bio 34 godine vožnje teretnog motornog vozila, što u domaćem što u međunarodnom transportu. Zarada je bila 3 infarkta, 4 ugrađena stenta, disfunkcionalna porodica i jednostavno - kraj, ne želim više to da radim. Zakoračio sam izvan okvira matrice, ništa radno vreme, ništa rad za drugoga, onoliko koliko mogu sa svojih deset prstiju i to je to. I neopisivo mi je bolje - ističe ovaj Beograđanin.

Iako nije imao detaljno razrađen plan, odlučio je da napravi prvi korak. Nakon probnog putovanja, razgovora sa Turističkim organizacijama i otvaranja sopstvene firme, spakovao je stvari i krenuo na put.

Prva destinacija bilo je donje Podunavlje. Na pojedinim lokacijama ostajao je i po dve nedelje, upoznajući prirodu i ljude, ali i pronalazeći inspiraciju za svoj rad.

- Krenuo sam od donjeg Podunavlja. Otišao sam skroz do Negotina, bio na pojedinim mestima po 15 dana. 50. rođendan sam dočekao na Arheološkom nalazištu Vrelo - sam, i to je bio najbolji rođendan koji sam proslavio.

Ljubav prema ručnom radu imao je, kaže, oduvek. Upravo zato je ispred svog kampera napravio malu radionicu u kojoj izrađuje nakit i ukrase od školjki, šišarki, drveta i drugih prirodnih materijala koje pronalazi tokom putovanja.

Svoje radove predstavljao je na bazarima širom Srbije, a svakodnevicu sa putovanja beleži i deli na svom YouTube kanalu i društvenim mrežama, gde pratioci mogu da vide kako izgleda život bez stalne adrese. Trenutno se nalazi u Starim Banovcima na obali Dunava.

Iako priznaje da će mu u budućnosti biti potreban veći kamper, kaže da ne pravi dugoročne planove.

Važnije mu je da uživa u svakom novom mestu na kojem se zaustavi i da svojim primerom pokaže da postoji više načina da čovek živi ispunjen život.

- Poenta u celoj priči je da hoću da pokažem da postoji izbor. Ne moramo svi da živimo onako kako drugi očekuju - živi svoj život po sopstvenom scenariju, a ne po tuđem. Ja ne kažem da sam ja u pravu i da svi treba da prodaju kuće, stanove i kupe kamper. Samo čovek treba da se oslobodi nekih stega koje su mu nametnute. Nećemo živeti 100 godina, treba proživeti život da tebi bude lepo - poručuje.

Nenadova priča nije samo priča o putovanju, već o odluci da se izađe iz ustaljenih okvira i pronađe način života koji donosi više mira, slobode i zadovoljstva.

Njegov dom danas ima četiri točka, ali, kako kaže, prvi put posle mnogo godina oseća da je stigao tamo gde zaista želi da bude.