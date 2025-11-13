Slušaj vest

Kada sam poslednji put spakovala svoj stan u Njujorku, to nije bilo samo preseljenje. Bila je to duboka promena - odluka da preispitam šta za mene znači uspeh, piše Džesika Safavimer.

Godinu dana ranije preselila sam se iz Dalasa da bih ostvarila urednički san, ali nakon iznenadnog otkaza grad koji me inspirisao počeo je da deluje kao kavez. Tugovala sam za karijerom i za svojim psom koji je preminuo dok smo živeli tamo. Usamljenost me naterala da poželim slobodu, bez metroa i rokova.

Zato smo muž i ja prodali gotovo sve, kupili kamper i krenuli na put života.

- Postoji nešto opojno u saznanju da tvoj dom može da se pomeri kad god poželiš.

Volela sam mir umesto buke, horizonte umesto nebodera. Ali uz slobodu je došla i neizvesnost - bez karijerne lestvice, bez sigurnog prihoda. Samo nas dvoje i dom na točkovima. Prve noći spavali smo na parkingu jednog Cracker Barrela - rite of passage za kamper zajednicu.

Duge vožnje naterale su me da se suočim sa sobom - tugom, sagorevanjem i osećajem praznine.

- Pobegla sam od gradske buke, ali nisam mogla da pobegnem od svojih misli. Negde između praznih puteva i noći uz vatru, počela sam da se menjam. Bez pritiska da „uradim više“, naučila sam da samo - postojim. Vremenom smo našli ritam. Renovirali smo kamper, ja sam počela ponovo da pišem, a ono što je izgledalo kao beg postalo je povraćaj sopstvenog života.

- Više nisam jurila titulu - stvarala sam nešto što mi zaista znači. Život u pokretu me naučio stabilnosti u kretanju i smislu u jednostavnosti. Više mi nisu trebali kvadrati da bih se osećala ukorenjeno, samo prostor za sebe. Danas smo još uvek na putu. Bilo je oluja, ali i novih početaka, spasili smo par štenaca i pronašli mir.

Da ste me nekad pitali kako izgleda uspeh, rekla bih: kancelarija na uglu, pogled na Central Park i prepun raspored. Sada izgleda ovako: „Jutarnja kafa sa psima, tišina i spoznaja da živim život po sopstvenim pravilima. Gubitak posla u Njujorku naterao me da počnem iznova, ali mi je dao priliku da stvorim život koji zaista osećam kao svoj.