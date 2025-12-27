Slušaj vest

Time će se obezbediti realan rast penzijskih primanja, što znači da će prosečna penzija za decembar ove godine dostići 485 evra, dok je ista 2012. godine iznosila 204 evra.

Prosečna penzija je, u periodu januar-oktobar ove godine, iznosila 50.679 dinara, odnosno 432,5 evra. U odnosu na oktobar prethodne godine, realni rast penzija u oktobru ove godine iznosio je 7,9 odsto, dok je u periodu januar-oktobar realni rast bio 6,4 odsto. To znači da penzije rastu iznad nivoa inflacije, čime se podiže životni standard najstarijih građana.

Dinamika rasta penzija

Nakon ukidanja Zakona o privremenom načinu isplate penzija u oktobru 2018. i završetka procesa fiskalne konsolidacije, prosečne penzije rasle su brzom dinamikom.

Rast penzija prethodnih godina 2018: +5,9% 2019: +4,1% januar 2020: +5,4% januar 2021: +5,9% januar 2022: +5,5% novembar 2022: +9% januar 2023: +12,1% oktobar 2023: +5,5% januar 2024: +14,8% decembar 2024: +10,9%

U poslednje tri godine zabeležen je značajan realni rast kupovne moći penzija, daleko iznad inflacije: 8,7% 2023. godine, 15,1% 2024. godine, dok je u periodu januar, oktobar 2025. realan rast iznosio 6,4%.

Ukupno, u periodu 2018. do 2026, očekuje se realni rast penzija od 54,3%, dok je nominalni rast predviđen na 139,4%. Dakle, penzije rastu u realnom iznosu.

Takođe, država je od 2020. godine isplatila oko 650 evra na ime jednokratnih davanja za najstarije.

Država sa razlogom diže penzije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da je država ranije morala da bude "nefer" prema penzionerima kako bi stabilizovala ekonomiju, ali da se sada taj dug vraća kroz najveća povećanja penzija do sada.

- Nismo bili fer prema penzionerima pre 3, 4, 5 godina, dok smo podizali ekonomiju, sada im vraćamo, sada je povećanje penzija 12,2 odsto. Lekarima smo podizali plate tokom korone, a i zato što želimo da ih vratimo u Srbiju.

Posebno je govorio o visini penzija kada su u pitanju bivši medicinski radnici.

- Penzija lekara pre 2012, 2013, 2014. godine, svejedno, bila je 56.000 dinara. Penzija lekara specijaliste je danas oko 156.000. Posebno smo povećavali plate lekarima zbog korone, zbog teških uslova, ali i zbog želje da vratimo veliki broj lekara iz inostranstva. To je naša obaveza - naveo je predsednik.

Tabelarni pregled rasta penzija

Kada se to pogleda kroz tačne brojke, to izgleda ovako:

Na visinu penzije pre povećanja, koja iznosi 20.000 dinara, povećanje od 12 odsto iznosi 2.400 dinara, što znači da će penzija sa povećanjem u sklopu novih mera države iznositi 22.400 dinara - a uvećanje na godišnjem nivou će iznositi 28.800 dinara.

Ovako se mogu računati penzije na svim nivoima, te je povećanje na sadašnju penziju od 40.000 dinara 4.800, a na godišnjem nivou povećanje penzije iznosi neverovatnih 57.600 dinara.

Foto: Printscreen

Reakcije penzionera

Pre nije bilo uopšte povećanja.

- Ja sam 30 godina u penziji i do Vučića uopšte povećanja nije bilo. Prvi put sam dobio povećanje kada je Vučić došao - svedoči jedan od penzionera.

Jedna oduševljena sugrađanka rekla je uz osmeh da vrlo rado prima povećanje penzija, a jedan gospodin je dodao da mu "povećanje penzija mnogo znači", a za predsednika Vučića rekao:

- Super, radi čovek svoj posao, nema šta!

Još jedan stariji sugrađanin je rekao:

- Penzije nikada nisu bile veće nego sada.