U skladu sa Zakonom o PIO, od 1. januara 2026. godine važiće novi uslovi za odlazak u penziju. Kada je reč o starosnoj penziji, žene će u 2026. moći da se penzionišu sa navršene 64 godine života i najmanje 15 godina staža osiguranja. Kada su u pitanju muškarci, uslovi su nepromenjeni, pa oni kao i do sada u starosnu penziju mogu da odu sa navršеnih 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja.

Podsećamo da će se uslovi za ostvarivanje prava na starosnu penziju za žene pomerati za po dva meseca sve do 2032. godine, kada će biti izjednačeni sa uslovima propisanim za muškarce: 65 godina života uz minimalnih 15 godina staža osiguranja.

Uslov za ostvarivanje prava na starosnu penziju koji važi i za žene i za muškarce, bez obzira na godine života je 45 godina staža osiguranja.

Zaposleni koji žele da ostvare pravo na starosnu penziju po uslovima koji važe u 2025. godini treba da raskinu radni odnos najkasnije sa 30. decembrom. Zahtev bi trebalo da podnesu najkasnije do 31. decembra, a to mogu da učine na šalterima Fonda PIO, zatim preko elektronskog servisa e-Šalter na sajtu Fonda (www.pio.rs) ili preporučeno poštom. Podnošenje zahteva 1. januara 2026. i kasnije podrazumeva primenu uslova koji važe u 2026. godini.