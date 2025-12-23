Slušaj vest

Ova mera važiće godinu dana – od isplate penzije za decembar 2025. zaključno sa penzijom za novembar 2026. godine – i obuhvatiće veliki broj korisnika starosnih, prevremenih starosnih, invalidskih i porodičnih penzija.

Predsednik Udruženja sindikata penzionera Srbije Milan Grujić kaže da će penzioneri dobiti najviše do 5.000 dinara.

- Pet odsto dobijaju oni koji imaju najnižu penziju. To su penzije u iznosu od 12.000 ili 9.000 dinara, kao i invalidske ili porodične penzije koje iznose 80 odsto od određenog iznosa. Postoji posebna formula na osnovu koje se utvrđuje da oni sa najnižom penzijom dobijaju pet procenata, dok oni sa najvišom penzijom, koja iznosi 73.000 dinara, dobijaju 100 dinara. Ta visina se menja svake godine - izjavio je Grujić za Biznis.rs.

Granica za dodatak

Kada je počela primena tog dodatka, pre pet do šest godina, najviši prag je bio 25.000 dinara. Danas je taj iznos dostigao 73.000 dinara. Tačnije, prema uredbi, pravo na mesečno uvećanje uz penziju imaju svi penzioneri čija penzija u navedenom periodu ne prelazi iznos od 73.734,14 dinara.

U ovu grupu ubrajaju se i korisnici posebnih prava definisanih Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, čime se dodatno proširuje krug onih koji mogu da računaju na ovu finansijsku podršku države. Uvećanje će se isplaćivati zajedno sa penzijom, ali će biti jasno i posebno iskazano, kako bi korisnici tačno znali koliki deo primanja čini dodatak.

Visina dodatka prati rast penzija

Visina dodatka neće biti proizvoljna. Ona će odgovarati iznosu koji su penzioneri primili uz penziju za novembar 2025. godine, ali uvećanom za procenat redovnog usklađivanja penzija. Drugim rečima, dodatak će „pratiti“ rast penzija i neće ostati zamrznut na istom nivou tokom cele godine.

Uredba predviđa i automatsko usklađivanje – kako samog dodatnog iznosa, tako i graničnog praga od 73.734,14 dinara – po istim pravilima koja važe za redovno usklađivanje penzija.

Posebna pažnja posvećena je i novim penzionerima. Oni koji pravo na penziju ostvare od decembra 2025. godine nadalje neće biti oštećeni u odnosu na postojeće korisnike. Njima će dodatak biti obračunat u istoj visini kao i penzionerima sa identičnim iznosom penzije koji su u penziju otišli do kraja novembra 2025. godine.

Na dodatak se ne obračunavaju doprinosi

U situacijama kada se penzija isplaćuje samo za deo meseca – na primer, ako pravo na penziju nastupi tokom decembra – dodatak će se obračunavati proporcionalno, dok će u punom iznosu pripadati samo onima koji primaju penziju za ceo mesec. Svi iznosi isplaćeni po ovom osnovu smatraće se konačnim, bez naknadnih korekcija.

Važna vest za penzionere jeste i to da se na ovaj dodatni novčani iznos ne obračunava doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, što znači da će ceo iznos biti isplaćen korisnicima „na ruke“, bez dodatnih odbitaka.