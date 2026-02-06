Slušaj vest

Najnovijom odlukom, međutim, skraćen je rok u kojem su menjači obavezni da vrate efektivu banci od koje su je kupili – sa dosadašnjih 30 na 15 dana.

Kako se navodi, mera je produžena jer je dala očekivane rezultate i doprinela očuvanju stabilnosti menjačkog tržišta. Na ovaj način Narodna banka Srbije nastavlja postepeni povratak na regulatorne uslove koji su važili pre decembra 2025. godine.

Važenje nove mere ograničeno je na period od 11. februara do 15. marta 2026. godine. U tom periodu NBS će nastaviti pažljivo praćenje i analizu kretanja na menjačkom tržištu, kako bi po potrebi preduzela dodatne korake u cilju očuvanja njegove stabilnosti.

U narednom periodu, Narodna banka Srbije najavila je i sprovođenje pojačanih i ciljano usmerenih kontrola zakonitosti obavljanja menjačkih poslova, kako bi se obezbedila potpuna primena propisa u oblasti menjačkog poslovanja.