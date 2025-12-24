Slušaj vest

Nakon blagovremenih i odlučnih mera koje je Narodna banka Srbije sprovela radi očuvanja stabilnosti menjačkog tržišta, potražnja za stranom valutom i ukupna situacija na tržištu ulaze u fazu potpune normalizacije.

Kako navode iz NBS, centralna banka je u prethodnom periodu reagovala proaktivno i odgovorno, preduzimajući mere iz svoje nadležnosti kako bi kanali snabdevanja ovlašćenih menjača efektivnim stranim novcem funkcionisali nesmetano, čak i u uslovima povećane potražnje.

Posebno značajna bila je odluka o ukidanju mogućnosti naplate provizije prilikom prodaje evra građanima, čime je, prema oceni NBS, eliminisan prostor za pojavu nerealnih i neopravdanih kurseva na pojedinim menjačkim mestima.

Zahvaljujući tim merama, od 10. decembra zabeležen je postepen pad potražnje za stranom valutom, pa su ovlašćeni menjači u poslednjih nekoliko dana ostvarili neto otkup efektive, odnosno otkup veći od prodaje. Istovremeno, iz dana u dan opadao je i prosečan prodajni kurs koji su menjači primenjivali u transakcijama sa građanima.

Iz Narodne banke Srbije posebno ističu odgovorno i profesionalno ponašanje poslovnih banaka i ovlašćenih menjača, koji su i u izazovnim okolnostima postupali u skladu sa instrukcijama centralne banke, važećim propisima i interesima stabilnosti tržišta i građana.

Kako se navodi, upravo zajedničko delovanje regulatora i tržišnih učesnika doprinelo je smirivanju situacije i očuvanju ravnoteže na menjačkom tržištu.