Slušaj vest

Na tržištu nekretnina u Grčkoj pojavila se povoljna prilika za kupce zainteresovane za manju kuću na moru ili investicioni objekat. U mestu Vergia, na poluostrvu Halkidiki, prodaje se kuća površine 56 kvadratnih metara na placu od 350 kvadrata, po ceni od 50.000 evra.

Objekat je izgrađen 1985. godine i sastoji se od tri spavaće sobe, kuhinje, kupatila i hodnika. Posebnu vrednost predstavlja terasa sa pogledom na more, kao i dvorište, ostava i obezbeđeno parking mesto.

Kuća je jugozapadno orijentisana, a do mora je udaljena oko 400 metara.

Potrebno renoviranje

Iako kuća zahteva renoviranje, upravo to je čini interesantnom za kupce koji žele da je prilagode sopstvenim potrebama ili da je pretvore u objekat za izdavanje tokom letnje sezone.

Niska početna cena

Prodaja se vrši putem predugovora, a porez na prenos apsolutnih prava iznosi 3%. Zainteresovani kupci mogu dobiti dodatne informacije direktnim upitom.

Biznis Kurir/Blic Biznis

Ne propustiteNekretnineDa li je moguće nadograditi objekat posle legalizacije: Evo šta kažu propisi o dodatnom spratu ili terasi
beogradsko naselje Kaludjerica
NekretnineStraćara samo što nije pala, a za nju traže 16.000 evra: Oglas za prodaju kuće izazvao salve šale na Fejsbuku
Straćara na prodaju Čoka.jpg
NekretnineU ovo selo u Srbiji odlaze da žive i mladi i penzioneri: Svakog meseca po jedna kuća sa okućnicom nađe svog kupca, cene idu i do 100.000 evra
etno-selo-etno-sela-seoski-turizam.jpg
NekretnineProdužava se radno vreme šaltera za legalizaciju: U subotu rade do 20, u nedelju do ponoći
Gradska uprava Vranje