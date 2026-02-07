Slušaj vest

Na tržištu nekretnina u Grčkoj pojavila se povoljna prilika za kupce zainteresovane za manju kuću na moru ili investicioni objekat. U mestu Vergia, na poluostrvu Halkidiki, prodaje se kuća površine 56 kvadratnih metara na placu od 350 kvadrata, po ceni od 50.000 evra.

Objekat je izgrađen 1985. godine i sastoji se od tri spavaće sobe, kuhinje, kupatila i hodnika. Posebnu vrednost predstavlja terasa sa pogledom na more, kao i dvorište, ostava i obezbeđeno parking mesto.

Kuća je jugozapadno orijentisana, a do mora je udaljena oko 400 metara.

Potrebno renoviranje

Iako kuća zahteva renoviranje, upravo to je čini interesantnom za kupce koji žele da je prilagode sopstvenim potrebama ili da je pretvore u objekat za izdavanje tokom letnje sezone.

Niska početna cena

Prodaja se vrši putem predugovora, a porez na prenos apsolutnih prava iznosi 3%. Zainteresovani kupci mogu dobiti dodatne informacije direktnim upitom.