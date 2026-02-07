Slušaj vest

Kineska tekstilna kompanija Guanan Holding razmatra mogućnost ulaganja u Srbiji, a u vezi sa potencijalnim projektom, predstavnici ove kompanije održali su sastanak sa ministarkom privrede, Adrijanom Mesarović.

Kako je navedeno u saopštenju resornog ministarstva, kompanija Guanan Holding Group Co. Ltd predstavlja jednog od vodećih investitora u tekstilnoj industriji, sa značajnim portfoliom projekata u Kini i u inostranstvu.

- Ovaj sastanak predstavlja nastavak razgovora koje smo započeli u novembru prošle godine tokom moje posete Kini, u vezi sa mogućim ulaganjem ove kompanije u našoj zemlji - istakla je Mesarović, prenosi ministarstvo.

Podsećamo da je u julu prošle godine Mesarović održala sastanak sa predsednikom kompanije Guanan Holding Group, Šao Sjong Cajem, kada je najavljeno da kompanija, kao jedan od najznačajnijih kineskih investitora u oblasti izgradnje i upravljanja industrijskim parkovima, tekstilne industrije i nekretnina, razmatra izgradnju Evropskog tekstilnog industrijskog parka u Srbiji.

Tada je naglašeno da Guanan Holding ima bogato iskustvo u izgradnji industrijskih zona površine većih od milion kvadratnih metara, kao i razvijenu mrežu kontakata u Kini, Evropi i Aziji.

Ipak, nakon najnovijeg sastanka, iz ministarstva nije precizirano da li su razgovori nastavili u vezi sa daljom razradom projekta potencijalne izgradnje industrijskog parka, ili se razgovaralo o nekoj drugoj investiciji.