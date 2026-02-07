Slušaj vest

U okviru inicijative „Sa opštinom na ti“, na Gradskoj opštini Čukarica realizuje se jedan od najznačajnijih projekata namenjenih građanima - „Čukarička kartica“. Do sada je zahtev za ovu karticu podnelo više od 4.000 stanovnika Čukarice, dok je preko 170 lokalnih privrednika potpisalo ugovore i priključilo se programu, izjavio je predsednik GO Čukarica Nikola Aritonović.

On je naveo da je kartica od 15. januara u punoj primeni i da građanima omogućava više od 170 pogodnosti u različitim oblastima, uključujući trgovinu, usluge, sport, kulturu i obrazovanje.

- Jedan od najvažnijih projekata koje smo pokrenuli jeste 'Čukarička kartica'. To nije samo kartica sa popustima, već konkretna, sistemska mera koja na najdirektniji način povezuje opštinu, građane i lokalnu privredu - rekao je Aritonović.

Kako je istakao, ovaj projekat nastao je kao rezultat kontinuiranog dijaloga sa građanima.

- U okviru inicijative 'Sa opštinom na ti' održali smo više stotina razgovora sa privrednicima, zanatlijama, poljoprivrednicima i građanima. Slušali smo ljude, njihove probleme i predloge. Upravo iz tog dijaloga nastala je inicijativa 'Čukarica brine o tebi', a 'Čukarička kartica' je njen najkonkretniji rezultat - rekao je Aritonović.

Prema njegovim rečima, model direktne podrške građanima zasniva se na smanjenju trgovačkih marži i odgovornom odnosu prema građanima, po uzoru na mere koje se sprovode na nacionalnom nivou, u skladu sa politikom predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića.

- Ideja je jasna, da država i lokalna samouprava budu uz građane onda kada je to najpotrebnije - rekao je Aritonović.

Građani mogu podneti zahtev za izdavanje „Čukaričke kartice“ u Uslužnom centru Gradske opštine Čukarica, kao i u mesnim kancelarijama u Rušnju, Ostružnici, Sremčici, Železniku i Velikoj Moštanici, čime je procedura učinjena jednostavnom i lako dostupnom svima, naveo je Aritonović.

On je dodao da je paralelno sa uvođenjem kartice pokrenuta i nova aplikacija Gradske opštine Čukarica, koja predstavlja savremen kanal komunikacije sa građanima. U okviru aplikacije, partneri „Čukaričke kartice“ razvrstani su po oblastima, među kojima su automobili, zdravlje, lepota i nega, dečji kutak, kućni ljubimci, hrana i piće, ugostiteljstvo, turizam, specijalizovane usluge i radnje, domaćinstvo, kultura, obrazovanje i sport.

- Paralelno sa karticom, pokrenuli smo i novu aplikaciju Gradske opštine Čukarica, kao moderan kanal komunikacije sa građanima. U aplikaciji su partneri 'Čukarичke kartice' razvrstani po oblastima: automobili, zdravlje, lepota i nega, dečji kutak, kućni ljubimci, hrana i piće, ugostiteljstvo, turizam, specijalizovane usluge i radnje, domaćinstvo, kultura, obrazovanje i sport - rekao je Aritonović.

Kako je naveo, putem aplikacije građani mogu pratiti sve aktuelne vesti, obaveštenja i konkurse Gradske opštine Čukarica. Aplikacija je dostupna za Android uređaje putem Google Play prodavnice i za iOS uređaje preko App Store-a, a uvodi se i sistem personalizovanog obaveštavanja putem aplikacije i SMS poruka, u skladu sa potrebama građana.

Aritonović je podsetio i na aktuelni Javni poziv za sufinansiranje mera energetske efikasnosti za 2025. godinu, koji je otvoren do 2. marta 2026. godine. Mere obuhvataju zamenu stolarije, postavljanje termičke izolacije, unapređenje sistema grejanja, ugradnju toplotnih pumpi, solarnih kolektora i solarnih panela.

- Želim da istaknem i aktuelan Javni poziv za sufinansiranje mera energetske efikasnosti za 2025. godinu. Prijave traju do 2. marta 2026. godine, a obuhvataju zamenu stolarije, termičku izolaciju, efikasnije sisteme grejanja, toplotne pumpe, solarne kolektore i solarne panele - rekao je Aritonović.

Za građane koji ne spadaju u kategoriju socijalno ranjivih, subvencije iznose do 50 odsto ukupne vrednosti investicije, dok za socijalno ranjive kategorije one mogu dostići i do 90 odsto, u zavisnosti od primenjene mere. Pravo učešća imaju vlasnici ili korisnici legalno izgrađenih objekata u kojima stanuju.

Takođe, zbog velikog interesovanja u okviru kampanje „Svoj na svome“, radno vreme Uslužnog centra Gradske opštine Čukarica produženo je do 20 časova, zaključno sa četvrtkom, 5. februara, kako bi građani imali dovoljno vremena za podnošenje prijava za upis prava svojine.

- Takođe, zbog velikog interesovanja građana u okviru kampanje 'Svoj na svome', Uslužni centar Gradske opštine Čukarica radi produženo, do 20 časova, zaključno sa četvrtkom, 5. februara, kako bismo svima omogućili dovoljno vremena i podrške za podnošenje prijava za upis prava svojine - naveo je Aritonović.

Kako je zaključio, jedan od njegovih ključnih ciljeva od početka mandata bio je suštinska promena načina funkcionisanja opštinske uprave.

- Da opština više ne bude mesto gde se čeka i luta, već servis građana. Zato smo sproveli reformu i po prvi put formirali Službu Uslužnog centra kao jedinstvenu tačku kontakta. Danas građani više ne obilaze kancelarije, uprava dolazi njima - rekao je Aritonović.

Na kraju je poručio da se realizacijom ovih projekata šalje jasna poruka da Čukarica sluša potrebe građana, reaguje i rešava probleme.