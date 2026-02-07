Slušaj vest

Tu spadaju farme, sajam poljoprivrede i prerađivači.

U cilju unapređenja položaja domaćih proizvođača, ali i pomoći i sugestija u vidu edukacija, poljoprivrednici su prošli dve velike radionice za apliciranje za sredstva kod evropskih fondova, u okviru IPARD-a. U dve nedelje održane su ove obuke i usledilo je studijsko putovanje, a finansira Grad Sremska Mitrovica.

Na studijsko putovanje otišlo 40 mladih poloprivrednih iz Sremske Mitrovice Izvor: Kurir televizija

- Upravo smo završili obilazak sajma u Veroni. Obišli smo sve hale i videli inovacije u poljoprivredi. Meni kao mladom pokjoprivredniku to je veoma važno, da bih stekao nova iskustva - rekao je Stefan Filipović iz Kuzmina.

1/4 Vidi galeriju Poljoprivrednici iz Sremske Mitrovice u Italiji Foto: Kurir Televizija

- Mi imamo prednost blizine velikih gradova, Beograda i Novog Sada, kao i Republike Srpske. Možemo da distribuiramo finalne proizvode, pre svega mislim na preradu mesa i mleka. Kuzmin je primer gde ima dvadesetak poljoprivrenih prerađivača i svi oni prodaju svoju robu u Beograd. Malo je potrebno da se dobro brendira proizvod, upakuje i plasira preko društvenih mreža i zato smo ih poslali da to uče od najboljih, Italijani su odlični u tome, izjavio je Branislav Nedimović, gradonačelnik Sremske Mitrovice

Važno je postići održivost, brendirati proizvod i unaprediti kvalitet, ali tu nije kraj, naredni koraci vezani su za ruralni turizam i unapređenje gazdinstava iz te oblasti. Ideje se vezuju za razvijanje dnevne komunikacije sa većim gradovima, kroz proizvodnju hrane i pića.