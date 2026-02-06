Slušaj vest

Putevi Srbije obaveštava javnost da je u skladu sa Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara, obavezna upotreba TAG uređaja za vozila IV kategorije – teretna vozila, počev od 1. januara 2026.g. U cilju obezbeđenja prelaznog perioda i tehničke podrške za sve korisnike, Putevi Srbije je donelo odluku da primenu zakonskih odredbi odloži do 1. aprila 2026.

Obavezan TAG

Obavezna upotreba TAG uređaja za vozila IV kategorije uvedena je radi povećanja protočnosti saobraćaja, smanjenja gužvi na naplatnim stanicama, unapređenja bezbednosti i efikasnosti u sistemu elektronske naplate putarine (ENP), kao i planiranog uvođenja naplate putarine na putevima nižeg reda za teška teretna vozila.

Novi sistem će funkcionisati bez naplatnih stanica - free flow sistem, dok će TAG uređaji biti kompatibilni sa postojećim sistemom. Prepoznavši ekonomske i operativne prednosti elektronske naplate putarine (ENP), domaći prevoznici u čak 85% korišćenje autoputeva plaćaju putem TAG uređaja.

Putevi Srbije pozivaju sve prevoznike da uvedu TAG uređaje u svoja vozila u najkraćem roku i time osiguraju brži, jednostavniji i

bezbedniji prolazak kroz naplatne stanice. Detaljne informacije o kupovini ili prekonfiguraciji TAG uređaja možete dobiti putem besplatnog poziva na tel. 0800 111 004 - Korisnički centar (24/7) ili putem linka: https://toll4all.com/rs#mesta

Direktor sve objasnio

Kako je objasnio Darko Savić, direktor sektora za naplatu putarina u Putevima Srbije ne samo što će se ubrzati saobraćaj već će se smanjiti i emisija štetnih gasova.

- Ovo će ubrzati protok saobraćaja kroz naplatne stanice i naplatni sistem, a samim tim povećati bezbednost učesnika u saobraćaju, smanjiti zadržavanje i nerviranje čekanjima na naplatnim stanicama, te smanjiti emisiju štetnih gasova - rekao je Savić i dodao:

- Planiramo da uvedemo sistem za naplatu putarine prvo na obilaznici oko Beograda. To je deo obilaznice koji obuhvata 36 km puta sa 14 deonica, gde u oba smera dnevno prođe oko 5,5 hiljada kamiona, odnosno teških teretnih vozila. Korišćenjem postojećih načina za naplatu putarine putem kratkih talasa ili tag uređaja neće se menjati ništa u samom sistemu naplate. Jedina promena je da na naplatnim stanicama na obilaznici neće biti ljudske postavke - naplatne stanice neće izgledati kao do sada. Biće portali na kojima će biti montirana oprema za registrovanje teškog teretnog saobraćaja. Portali su nosači preko autoputa na kojima uobičajeno stoje znakovi, a u ovom slučaju biće montirani kamere, antene za čitanje tagova i uređaji za detekciju i kategorizaciju vozila, koji će koristiti veštačku inteligenciju, odnosno Nvidia tehnologiju - objasnio je Savić i dodao:

- Veliki broj teških teretnih vozila koja sada koriste naplatni sistem, odnosno oko 85% svih kamiona koji prolaze kroz naplatne stanice u Srbiji, već imaju tag uređaje. Ukoliko neko nema tag, platiće kaznu. U prvom periodu neće biti kazni, već samo opomene - platiće samo putarinu. Međutim, u narednom periodu, ukoliko ne nabave tag uređaje, platiće i kazne. Putnička vozila za sada neće plaćati putarinu na obilaznicama, niti na brzim saobraćajnicama i magistralnim putevima, dok se ne donese druga odluka - naglasio je Savić.

On je pojasnio kako će funkcionisati novi sistem naplate putarine i koje promene očekuju vozače i zaposlene u Putevima Srbije.

- Ono čemu težimo u Srbiji i na čemu ćemo raditi u prvom delu naplate putarine na obilaznici putem tehnologije i sistema koji sam objasnio, jeste da na postojećim naplatnim stanicama vrlo brzo počnemo sa ukidanjem klasičnih naplatnih kanala. Naplatna stanica Beograd će do kraja godine imati jedan zaseban kanal bez rampe, koji će biti, pre svega zbog bezbednosti učesnika u saobraćaju, odvojen i bez naplatne rampe. Sva vozila koja budu imala tag uređaje moći će da prođu neometano. Želim da naglasim da nijedan radnik Puteva Srbije neće izgubiti posao, jer i za ovakav sistem naplate putarine potreban je određen broj ljudi koji će vršiti kontrolu naplate. U slučaju da neko prođe bez taga, biće registrovan i procesuiran kroz poseban softver - kazao je on.

Gde će moći da se kupe tagovi?

Tagovi će moći da se kupe na više od tri, četiri hiljade prodajnih mesta, a moći će da se uradi i prekonfiguraciju već postojećih tagova. Prekonfiguracija znači da onaj ko ima tag u pripejd sistemu i želi da ga koristi za prolazak kroz pomenute četiri države, mora da ga prekonfiguriše preko web servisa, povezujući ga sa svojom platnom karticom. To se može uraditi na svim prodajnim mestima gde se tagovi prodaju.

- Vozači koji imaju novije kamione neće morati da kupuju nove tag uređaje, već će moći da registruju svoj smart tahograf na postojeći servis. Na taj način putarina će im se automatski naplaćivati sa kompanijske ili privatne kartice, dok će prolaziti kroz gejtove bez zaustavljanja - objasnio je Savić.

Na pitanje da li bi u Srbiji mogao da se primeni sistem vinjeta kao u nekim evropskim zemljama, Savić je objasnio razloge zbog kojih taj model nije pogodan za našu zemlju.

- Vinjete su, po našem mišljenju, potpuno neprimenljive za Srbiju, jer održavamo preko 15.000 kilometara puteva - kako autoputeva, tako i puteva nižeg reda. Samo za redovno održavanje potrebno nam je preko 30 milijardi dinara, dok za rehabilitaciju treba dodatnih oko 15 milijardi dinara, što u evrima iznosi blizu 380-390 miliona. Prihod od naplate putarine prošle godine iznosio je 440 miliona evra, a prihod raste iz godine u godinu. Kroz naplatne stanice prošlo je oko 8,6 miliona registrovanih vozila, a stepen neuparenja tag uređaja je izuzetno nizak - praktično najbolji u Evropi, na nivou statističke greške - rekao je Savić i dodao:

- Pored troškova održavanja, imamo i eksproprijaciju zemljišta koja je neophodna prilikom izgradnje novih deonica, što takođe nije jeftino. Tu su i kapitalni projekti, poput autoputa Kuzmin - Sremska Rača, čiji su troškovi značajni. Za sve ove projekte potreban je novac, pa stalno tražimo dodatna sredstva - istakao je on i naglasio:

- Planiramo da prihode povećamo novim sistemima plaćanja putarine: na obilaznici oko Beograda, na delovima autoputeva koji trenutno nisu pod naplatom, na deonicama u izgradnji, kao i na ranije izgrađenim moto-putevima poput deonica Batočina-Kragujevac. Takođe, sistemom kontrole saobraćaja u Srbiji podigli smo bezbednost i smanjili smrtnost na putevima za 35-40% u odnosu na period pre 2020. godine. Planiramo da ovaj sistem unapredimo i deo prihoda generišemo upravo kroz njega, jer su kazne i veća bezbednost u saobraćaju direktno povezani sa podacima iz sistema za naplatu putarine - zaključio je Savić.