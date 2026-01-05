Slušaj vest

Nova godina donela je svašta novo u Srbiji, a između ostalog, i nove cene putarina.

Posle julske promene cena, usledila je nova, pa će vozači u Srbiji od sada morati da daju više novca za vožnju kroz Srbiju na određenim deonicama.

Takođe, promene cena odnose se samo na putnička vozila. U nastavku teksta pogledajte cene uvećanih putarina po deonicama.

Od četvrtka 1. januara, cene putarina u Srbiji su uvećane, a obaveštenje o tome je objavljeno u Službenom glasniku.

Obaveštenje o tome nije vidljivo istaknuto na sajtu JP Putevi Srbije, pa su mnogi vozači koji su na put krenuli prvog dana nove godine, ostali zatečeni.

Foto: Petar Aleksić

Na sajtu se nalazi cenovnik putarina kada kliknete na "Preuzmi cenovnik u PDF formatu".

U cenovniku pod nazivom "Posebna naknada za upotrebu autoputa (putarina)" navedeno je da važi od 1. januara 2026. od 7 časova po srednjoj kursnoj listi NBS.

Evo i delimičnog pregleda cena putarina po deonicama (prikazane su relacije, potom cene putarina u dinarima za automobile).

Deonica Beograd-Subotica Beograd-Subotica 850 dinara

Beograd-Novi Sad 340

Novi-Sad-Beograd 340

Subotica-Beograd 850 Deonica Beograd-Šid Ruma-Šid 320 dinara

Beograd-Šid 520

Beograd-Kuzmin 280

Beograd-Šabac 350 Deonica Beograd-Požega Obrenovac-Pakovraće 720 dinara

Obrenovac-Lučani 860

Prilipac-Obrenovac 950

Lajkovac-Prilipac 730



Sve cene putarina, uključujući i za motore, putnička vozila i kamione sa prikolicom možete pretražiti OVDE.