Skuplja putarina na srpskim auto-putevima: Pogledajte nove cene po deonicama
Nova godina donela je svašta novo u Srbiji, a između ostalog, i nove cene putarina.
Posle julske promene cena, usledila je nova, pa će vozači u Srbiji od sada morati da daju više novca za vožnju kroz Srbiju na određenim deonicama.
Takođe, promene cena odnose se samo na putnička vozila. U nastavku teksta pogledajte cene uvećanih putarina po deonicama.
Od četvrtka 1. januara, cene putarina u Srbiji su uvećane, a obaveštenje o tome je objavljeno u Službenom glasniku.
Obaveštenje o tome nije vidljivo istaknuto na sajtu JP Putevi Srbije, pa su mnogi vozači koji su na put krenuli prvog dana nove godine, ostali zatečeni.
Na sajtu se nalazi cenovnik putarina kada kliknete na "Preuzmi cenovnik u PDF formatu".
U cenovniku pod nazivom "Posebna naknada za upotrebu autoputa (putarina)" navedeno je da važi od 1. januara 2026. od 7 časova po srednjoj kursnoj listi NBS.
Evo i delimičnog pregleda cena putarina po deonicama (prikazane su relacije, potom cene putarina u dinarima za automobile).
Deonica Beograd-Subotica
- Beograd-Subotica 850 dinara
- Beograd-Novi Sad 340
- Novi-Sad-Beograd 340
- Subotica-Beograd 850
Deonica Beograd-Šid
- Ruma-Šid 320 dinara
- Beograd-Šid 520
- Beograd-Kuzmin 280
- Beograd-Šabac 350
Deonica Beograd-Požega
- Obrenovac-Pakovraće 720 dinara
- Obrenovac-Lučani 860
- Prilipac-Obrenovac 950
- Lajkovac-Prilipac 730
Sve cene putarina, uključujući i za motore, putnička vozila i kamione sa prikolicom možete pretražiti OVDE.
Inače, putarine su poslednji put izmenjene 4. jula 2025. godine.
Biznis/eKapija