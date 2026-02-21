Slušaj vest

Dobri proizvodni rezultati, treća profitabilna godina i stabilno poslovanje utabali su jasan put za intenzivne investicije i nove projekte u budućnosti, kaže u intervjuu za Kurir Dušan Živković, generalni direktor "Elektroprivrede Srbije".

On ističe da je profit EPS u 2025. godini bio 42 milijarde dinara, bez kredita za likvidnost, dug kompanije manji je za trećinu i imperativ ostaje povećanje rudarske proizvodnje, nove investicije i zaduživanje isključivo za nove projekte.

Da li ćemo imati struje za pet godina?

- Svaki novi megavat u vreme sve veće potrošnje zlata je vredan. Modernizacijom postojećih kapaciteta jačamo snagu, a ponosni smo što konačno u našem portfoliju imamo energiju vetra. Naši strateški projekti su izgradnja reverzibilne HE "Bistrica" i solarne elektrane od 1 GW. Sa solarom i "Bistricom" imamo srednjoročno rešenje, a dugoročno, potrebne su gasne elektrane, poput gasne elektrane u Nišu koja će biti visokoefikasna elektrana snage 500 MW, od toga 350 električnih i 150 toplotnih. Okrenuti smo i ka kupovini već spremnih projekata kao što je vetropark "Plandište", TE-TO Pančevo ili drugih. Uz planirane nove investicije, EPS ima i PPA ugovore o preuzimanju energije iz OIE projekata koji su pobedili u dva kruga aukcija Ministarstva rudarstva i energetike. To je više od 4.000 gigavat-sati, uz dodatne, nezavisne PPA i veliki solar, imamo dodatnu energiju od 7.600 GWh, što znatno jača postojeći proizvodni portfolio kompanije.

Završetak HE "Bajina Bašta" Završeni su vetropark i solarna elektrana, koji su sada aktuelni projekti na terenu?

Završavamo revitalizaciju reverzibilne HE "Bajina Bašta", koja radi od 1982. godine i važna je karika energetske stabilnosti. Njena uloga je daleko veća od snage i proizvedene energije. Nastavljamo sa povećanjem proizvodnje uglja, u 2025. bila je veća za sedam odsto u odnosu na godinu pre. Fokus je na montaži četiri velika sistema u "Kolubari", a u Kostolcu, gde je prošle godine oboren rekord u proizvodnji, modernizujemo opremu, montiran je novi bandvagen, koji će unaprediti proizvodnju.

Kada će RHE "Bistrica" početi s radom?

- Očekujemo da prvi pripremni građevinski radovi za "Bistricu" krenu ove godine. U toku je priprema projektno-tehničke i tenderske dokumentacije za početak radova za izgradnju prateće infrastrukture, a intenzivno se radi na zaokruživanju finansiranja projekta sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA) i ispunjavanju tehničkih i drugih zahteva.

Zbog čega Srbija koristi zanemarljivo mali postotak ogromnog potencijala solarne energije?

- Solarna energija je jedan od nedovoljno iskorišćenih resursa. Aktivno radimo i to potvrđujemo razvojem velikog projekta. Naš solarni projekat od 1 GW sa baterijskim skladištem od 200 MW ozbiljno će promeniti solarni energetski udeo u proizvodnom portfoliju EPS, sa značajnim povećanjem raspoložive snage, ali i povećanjem proizvodnje iz OIE.

OIE nisu dovoljni da zadovolje ukupnu potrošnju, a CBAM i sve manja dostupnost uglja ograničavaju izgradnju termoelektrana. Šta je alternativa, gas, nuklearna energija...?

- Vreme je energetske tranzicije i sve intenzivnije digitalizacije, taksi za CBAM, i to je ozbiljan izazov za elektroprivrede kao što je naša koja dve trećine energije dobija iz fosilnih goriva. Treba da zamenimo oko 4.000 megavata iz termoelektrana. Projekti u energetici ne mogu da se realizuju preko noći, dugotrajni su i složeni. Ako smo saglasni da su nam strateški i neophodni za budućnost, mora sve da se radi aktivnije i brže. To treba da važi za sve, od onih koji su zaduženi za izdavanje saglasnosti, dozvola, mišljenja, do izvođača radova, nadzora, ali i međunarodnih finansijskih institucija. EPS prati strateške planove države i spreman je da razvija sve tehnologije i nuklearna energija je najbolja bazna energija koja može da zameni termoelektrane. Dodatno, neophodna je mnogo veća svest o energetskoj efikasnosti, jer je veliki resurs na kome treba da radi svako od nas jer možemo mnogo manje da trošimo bez narušavanja životnog komfora.