Na društvenoj mreži Redit se nedavno pojavila objava jednog hrvatskog korisnika koji tvrdi da njegov poslodavac u prostorijama firme, uz video-nadzor, snima i zvuk, a da zaposleni o tome nisu prethodno obavešteni.

- Pretpostavljam da nije dozvoljeno snimanje zvuka bez da se o tome obaveste zaposleni. Sad imam dokaz da nam poslodavac snima i audio-zapis, a da nas o tome prethodno nije obavestio. Koje korake mogu da preduzmem protiv poslodavca? - upitao je u objavi i izazvao lavinu komentara.

Brutalni komentari

- Opališ mu šamarčinu bez prethodnog obaveštenja i kažeš da će se ta praksa nastaviti dok god se nastavlja snimanje - napisao je jedan korisnik, dok je drugi priložio link na Pravilnik o video i audio-nadzoru poslodavca i poručio da poslodavca prijavi Državnom inspektoratu.

U slučaju sprovođenja nadzora od strane nadležnog organa za primenu propisa iz oblasti zaštite na radu (Državni inspektorat), poslodavac je dužan službenom licu koje sprovodi nadzor da omogući pregled snimaka prikupljenih putem video-nadzora. U slučaju da se tokom nadzora utvrdi postojanje nepravilnosti u sprovođenju video-nadzora i/ili korišćenju prikupljenih podataka, navedeni organ može privremeno zabraniti korišćenje video-nadzora.

Foto: Profimedia

- Štaviše, neovlašćeno audio-snimanje deo je KRIVIČNOG zakona! - napisao je korisnik Redita koji smatra da bi takva praksa mogla biti protivzakonita i da postoje formalni načini zaštite.

Neki su podelili i sopstvena iskustva: "Meni se na poslu snima i video i zvuk. Kliknuli smo da se slažemo s nekim ogromnim tekstom i to je to".

- Ma odakle vam uopšte ideja da se ne sme snimati zvuk? Zvuk se ne snima sigurnosnim uređajima iz praktičnih razloga, a ne zato što ne sme. Mešate zakon o snimanju telefonskih aparata sa zakonom o kamerama - napisao je jedan korisnik i dobio odgovor: "Koliko znam, ne smeš snimati zvuk. Zato se i zove video-nadzor. To što kamere tehnički imaju mogućnost snimanja zvuka, često fabrički uključenu, ne znači da je dozvoljeno. Kod mene u firmi nismo imali pojma da se snima i zvuk jer se snimak gledao na desktopu bez zvučnika. Sve dok jednom neko nije instalirao aplikaciju za telefon i shvatio da čuje nešto. Bingo."

- Ako je na bilo koji način prekršio zakon, zoveš policiju; ako je prekršio ugovor o radu, prijavljuješ kadrovskoj službi, a za sve ostalo - prouči ugovor i politiku privatnosti firme - zaključio je jedan korisnik.

Šta kaže pravilnik?

Poslodavci u Hrvatskoj mogu postavljati video-nadzor na radnim mestima, ali samo u svrhu zaštite osoba i imovine, kontrole ulaza i izlaza, te smanjenja rizika od krađe, nasilja ili drugih pretnji. Zakon izričito zabranjuje snimanje u svlačionicama i prostorijama za ličnu higijenu. Video-snimci se smeju čuvati najviše šest meseci, osim ako su potrebni kao dokaz u sudskom postupku. Pristup snimcima imaju samo ovlašćena lica, uz automatsku evidenciju pristupa.

Audio-nadzor, uključujući snimanje telefonskih razgovora sa službenih uređaja, dozvoljen je isključivo radi zaštite radnika od verbalnih pretnji, uvreda ili psihičkog zlostavljanja. Poslodavac mora radnike unapred obavestiti i jasno označiti koje telefone snima, a pre svakog poziva mora se emitovati obaveštenje o snimanju.

Poslodavac može uvesti snimanje telefonskih razgovora i iz drugih razloga, ne samo zbog zaštite na radu – na primer, radi unapređenja usluge ili boljeg kontakta s klijentima. U tom slučaju, pored ostalih uslova koji moraju biti ispunjeni za takav audio-nadzor, poslodavac mora dobiti saglasnost radnika koji će biti snimani.

