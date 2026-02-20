Slušaj vest

Oglasio se NIS nakon što je danas saopšteno da je produžena licenca, a što je saopštila ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović.

Kako navode, dobijena je nova posebna licenca Ministarstva finansija SAD kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije zaključno sa 20. martom.

Ovom licencom kompaniji NIS se omogućava održavanje poslovanja, ugovora i drugih sporazuma koji uključuju NIS ili njegova operativna zavisna društva, uključujući uvoz i preradu nafte, obavljanje transakcija neophodnih za sigurnost snabdevanja i tehničko održavanje, kao i finansijska poravnanja, navedeno je u saopštenju.

Kancelarija za kontrolu stranih sredstava (Office of Foreign Assets Control – OFAK) Ministarstva finansija SAD izdala je ranije licencu akcionarima i zainteresovanim stranama za pregovore o promenama u vlasničkoj strukturi NIS-a sa rokom do 24. marta.

Kurir.rs

Ne propustiteInfoBizOFAK PRODUŽIO LICENCU NIS! Oglasila se ministarka Đedović Handanović: Evo i do kada!
Dubravka Djedovic Handanovic.jpg
InfoBizOglasio se NIS nakon izdavanja nove licence OFAK: Detaljno objasnili šta to tačno znači
Nis rafinerija
InfoBiz"DAKLE, ZARADIĆEMO VIŠE, OJAČATI SVOJU POZICIJU" Ministarka Đedović Handanović: I Petrohemija ide MOL-u, kupujemo 5 odsto akcija NIS-a od Mađara!
Dubravka Djedovic Handanovic.jpg
InfoBiz"OČEKUJEM DA MAĐARSKI MOL DO POLOVINE MARTA ZVANIČNO PREUZME NIS" Mali: Srbija ulazi u stabilniji period
WhatsApp Image 2025-12-09 at 10.47.47.jpeg