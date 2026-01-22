Slušaj vest

Đedović Handanović je navela da tek pošto OFAK i ostali regulatori odobre taj ugovor, koji su dogovorili mađarski MOL i ruski Gaspromnjeft, Srbija će moći od MOL-a da kupi dodatnih pet odsto akcija i tako uveća vlasnički udeo pomoću kojeg će, kako je istakla, moći da blokira odluke koje joj nisu u interesu.

''Dakle, zaradićemo više, ojačati svoju poziciju na taj način. Sve to, konačno, prvi put posle 2008. godine kada smo se dobrovoljno odrekli većeg uticaja, što se pokazalo kao loš potez'', rekla je Đedović Handanović za ''Politiku''.

Navela je da kompanija iz Ujedinjenih Arapskih Emirata ADNOK, takođe, ima nameru da od MOL-a kupi procente i dodala da će to biti dogovor između dve privatne kompanije koji Srbija, kako je rekla, podržava jer ima odlične odnose sa UAE zahvaljujući, pre svega, predsedniku Aleksandru Vučiću.

''Ne zaboravimo da je ADNOK članica OPEK-a i vodeća svetska kompanija za proizvodnju nafte sa ogromnim iskustvom i globalnim uticajem u naftnom sektoru'', navela je Đedović Handanović.

Ministarka je u sredu potvrdila da je Vlada Srbije poslala pismo američkoj administraciji u kojem je podržala NIS-ov zahtev za produženje operativne licence i moguću transakciju između MOL-a i Gaspromnjefta, a da se odgovor iz Vašingtona očekuje do kraja nedelje.

Kurir.rs/RTS/Politika

Ne propustiteInfoBizŠta se dešavalo iza kulisa pregovora za NIS? Ministarka opisala sate u noći između nedelje i ponedeljka
Dubravka Đedović Handanović NIS petrol
InfoBizMinistarka Đedović Handanović za Kurir: Šta sve Srbija dobija s dodatnih 5 odsto vlasništva u NIS-u
Dubravka Đedović Handanović NIS petrol
InfoBizSrbija od MOL-a dobija dodatnih 5 odsto vlasništva u NIS-u: ADNOC ulazi u vlasništvo, čeka se odluka SAD
Dubravka Đedović Handanović NIS petrol
InfoBizĐedović Handanović: Posvećenost u sprovođenju reformi u energetici potvrđena i u okviru Plana rasta za Zapadni Balkan
Dubravka Đedović Handanović
InfoBizProdaja NIS-a ne znači kraj neizvesnosti: Đedović Handanović otkriva ključni korak od kog sve zavisi
Dubravka Đedović Handanović NIS petrol
InfoBizEvo kada na pumpe stiže gorivo iz Rafinerije: Netašica u Srbiji nema, niti će ih biti
NIS Petrol benzinska pumpa (33).jpeg
Politika"NIKAKVIH NESTAŠICA GORIVA NA PUMPAMA NEMA I NEĆE BITI!" Ministarka Đedović Handanović jasno odgovorila: Opasno je širenje panike Dragana Đilasa!
Screenshot 2026-01-13 193744.jpg