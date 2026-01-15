Slušaj vest

Foto: Petar Aleksić

Do kraja nedelje odluka o kupovini NIS-a

Đedović Handanović i Sijarto nakon sastanka obratili su se medijima, a ministarka je govorila o glavnoj temi sastanka.

- Razgovarali smo o pregovorima koji se vode između ruske strane i kompanije MOL. Cilj je da se do kraja nedelje završi, da se potpiše dokument o otkupu akcija novih vlasnika. Nakon toga će biti upućen zahtev američkoj administraciji za produženje licence. Mi smo u duhu tih razgovarali o međudržavnom sporazumu koji bismo zaključili - rekla je Đedović Handanović.

Ministarka je istakla i da je raspisan tender za gradnju naftovoda.

Foto: Petar Aleksić

- Očekujemo da počnu radovi sredinom ove godine, da možemo da budemo sigurni da će projekat biti završen - dodala je.

Đedović Handanović podsetila je i na dobru pripremljenost države koja se ogleda u očuvanju snabdevenosti tokom izazovnih nedelja nakon uvedenih sankcija NIS-u.

- Da vas podsetim da smo očuvali snabdevanje u ovim izazovnim nedeljama i mesecima gde smo skoro 100 dana bili bez dotoka sirove nafte. Zahvaljujući pre svega dobroj pripremljenosti države ali i kompanijama koje su imale razumevanja, MOL je jedna od tih kompanija - rekla je ministarka, demantujući bilo kakve navode da mađarski MOL ima skrivene namere kada je u pitanju anagažovanost oko NIS-a.

- Želim da razuverim sve one koji se pretvaraju da brinu o Srbiju pa su rekli da MOL ima neke skrivene namere, Sijarto je potvrdio da takvih namera nema niti će ih biti.

Foto: Petar Aleksić

Rafinerija u Pančevu značajna za mađarski MOL

Potom se obratio i ministar Sijarto, govoreći o prijateljstvu Mađarske i Srbije, a koje se najbolje pokazalo nakon uvedenih sankcija.

- Proteklo vreme je takođe potvrdilo da bez Mađarske nema energetske bezbednosti u Srbiji, a bez Srbije nema energetske bezbednosti u Mađarskoj - dodao je.

Sijarto je naglasio i da MOL Rafineriju u Pančevu smatra kao rafineriju od strateškog značaja.

- Govorili smo o tome da smo pričali da ćemo potpisati međudržavni sporazum i u tom sporazumu bismo takođe zaključili da pridajemo stratešku važnost naftovodu koji će povezivati Mađarsku i Srbiju - kazao je Sijarto i poručio da MOL želi da dobije većinski udeo u NIS-u.

- Što se tiče pitanja za sankcije, čim dođe između MOL-a i Gaspromnjefta do prvog važnog dogovora, mi ćemo se odmah obratiti OFAC -u - rekao je Sijarto, na šta se nadovezala Đedović Handanović.

- Očekujem da se većinski ruski vlasnici dogovore oko trasankciija i da se stvore uslovi da se pošalje američkoj administraciji ono što su tražili. Strane rade na tome, pratimo svaki korak, uvek čovek može da se nada, a šta će zaista da bude, ima mnogo faktora, mi ćemo koristiti svu našu diplomatsku borbu da bi do takvog rezulatata došlo - rekla je ministarka.