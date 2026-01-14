Vučić je na marginama samita "Nedelja održivosti" u Abu Dabiju izjavio da ne očekuje da će konačni ugovor o prodaji NIS-a biti završen za dva tri dana, ali da očekuje da će u roku od 48 sati OFAC-u biti dostavljen obavezujući term sheets (bitni elementi budućeg sporazuma) a da će do februara ili marta biti završen konačni ugovor.

- Kada dostavite obavezujuće uslove ugovora, onda je jasno u kom se smeru ide i teško da postoji bilo koji dil brejker posle toga. Očekujem da se to dogodi i nadam se da će to biti, u narednih 48 sati i u vremenu koje smo mi rekli, dakle do 15. januara - rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara kada očekuje da bude završen kupoprodajni sporazum za NIS-a.