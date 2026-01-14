Slušaj vest

Rasplet krize oko NIS-a trebalo bi da se završi u narednim danima, tačnije do kraja nedelje kada će biti poznat kupac ruskog paketa akcija u srpskoj naftnoj kompaniji. Mađarski MOL uradio je dubinsku analizu kompanije i taman kad se pomislilo da su oni najverovatniji kupci,oglasio se predsednik Aleksandar Vučić iz Abu Dabija i najavio mogućnost da se u "trku" vrati i arapska naftna kompanija.

Na pitanje novinara ko je bliži preuzimanju ruskog udela u NIS-u - da li Madari ili razgovara u Abu Dabiju o tome i sa šeikom Muhamedom Bin Zajedom, Vučić je odgovorio:

- Ili možda i jedni i drugi, videćemo - kazao je predsednik.

Na pitanje da precizira ko, Vučić je kratko rekao da bi to možda mogli da budu i jedni i drugi.

- Ti koje ste pomenuli. Ili možda i jedni i drugi, šest reči. Za dva, tri dana verujem da ćete znati - rekao je predsednik Vučić.

On je dodao da ga očekuje bilateralni sastanak sa predsednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata, šeikom Mohamedom bin Zajedom.

- Sutra će biti bilateralan susret sa njim, što je za nas od ogromnog značaja imajući u vidu i situaciju sa NIS-om, o čemu ne mogu do detalja i do kraja da govorim. Nadam se u narednim danima još nekim dobrim vestima po tom pitanju - poručio je Vučić iz Abu Dabija.

Sve će biti jasno za 48 sati

Vučić je na marginama samita "Nedelja održivosti" u Abu Dabiju izjavio da ne očekuje da će konačni ugovor o prodaji NIS-a biti završen za dva tri dana, ali da očekuje da će u roku od 48 sati OFAC-u biti dostavljen obavezujući term sheets (bitni elementi budućeg sporazuma) a da će do februara ili marta biti završen konačni ugovor.

- Kada dostavite obavezujuće uslove ugovora, onda je jasno u kom se smeru ide i teško da postoji bilo koji dil brejker posle toga. Očekujem da se to dogodi i nadam se da će to biti, u narednih 48 sati i u vremenu koje smo mi rekli, dakle do 15. januara - rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara kada očekuje da bude završen kupoprodajni sporazum za NIS-a.

NIS
Foto: Adam Radosavljevic/Shutterstock

 Inače, ovih dana u Srbiju dolazi i šef diplomatije Mađarske Peter Sijarto što mnogi analitičari tumače kao još jednu priliku da se razgovara o mogućnosti da MOL otkupi ruski većinski paket akcija u NIS-u.

Mađari ili Arapi - ko je bolji za Srbiju?

Biznis Kurir je istraživao šta je bolje za Srbiju - da ruske akcije NIS-a kupe Mađari, Arapi ili da podele ruski udeo u srpskoj naftnoj kompaniji.

Kako je za naš portal rekla Zorana Mihajlović, bivša ministarka energetike za našu zemlju je najvažnije da se kriza oko NIS- a reši.

- Najvažnije je da NIS radi, kao i rafinera, i jasno je da će raditi jer je to stav i zahtev države. Sve varijante su dobre, i pojedinačno i zajedno. Dodatno je važno što je Srbija iskazala interes da poveća svoje učešće preko 30 odsto što nam daje mogućnost posle da možemo da utičemo na strateške odluke - rekla je Zorana Mihajlović.

Ne propustiteInfoBizKupac NIS-a poznat do kraja nedelje: Vučić se sutra sastaje sa šeikom Bin Zajedom, MOL dobija konkurenciju iz UAE
Nis.jpg

Ljubinko Savić, sekretar Udruženja za energetiku Privredne komore Srbije (PKS) ističe da je za Srbiju sve bolje od situacije u kojoj smo sada.

- Ovo je velika neizvenost i svako rešavanje statusa kvo koji imamo je veliki pomak. Dobre su obe obcije - Mol je regionalna i globalna kompanija, dok je arapska jaka kompanija na svetskom nivou. Pitanje je samo kako će se promeniti vlasnička struktura NIS-a. U svakom slučaju važno je da se ovo pitanje što pre reši zbog NIS-a, snabdevenosti tržišta i naše energetske sigurnosti. Ne treba zaboraviti da NIS zapošljava veliki broj radnika i od nje živi mnoge druge manje kompanije u Srbiji. Da ne govorimo o Petrohemiji koja je direktno povezana sa sudbinom NIS-a - istakao je Savić.

Biznis Kurir

Ne propustiteInfoBizAmeričke sankcije, ruske akcije i Mađari u igri: Ko zaista odlučuje o sudbini NIS-a?
NIS MOL
InfoBizPočeo transport sirove nafte za NIS! Evo kada počinje da radi Rafinerija u Pančevu
NIS rafinerija Pančevo
InfoBizRasplet krize NIS-a na vidiku: MOL najverovatniji kupac ruskog udela, OFAC ima poslednju reč
Aleksandar Vučić NIS MOL
InfoBizOgroman pomak u pregovorima o prodaji NIS-a: Mađarski šef diplomatije Sijarto stiže u Srbiju
Peter Sijarto