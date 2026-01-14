Ko će kupiti NIS - Mađari ili Arapi? Sudbina srpske naftne kompanije biće poznata za 48 sati
Rasplet krize oko NIS-a trebalo bi da se završi u narednim danima, tačnije do kraja nedelje kada će biti poznat kupac ruskog paketa akcija u srpskoj naftnoj kompaniji. Mađarski MOL uradio je dubinsku analizu kompanije i taman kad se pomislilo da su oni najverovatniji kupci,oglasio se predsednik Aleksandar Vučić iz Abu Dabija i najavio mogućnost da se u "trku" vrati i arapska naftna kompanija.
Na pitanje novinara ko je bliži preuzimanju ruskog udela u NIS-u - da li Madari ili razgovara u Abu Dabiju o tome i sa šeikom Muhamedom Bin Zajedom, Vučić je odgovorio:
- Ili možda i jedni i drugi, videćemo - kazao je predsednik.
Na pitanje da precizira ko, Vučić je kratko rekao da bi to možda mogli da budu i jedni i drugi.
- Ti koje ste pomenuli. Ili možda i jedni i drugi, šest reči. Za dva, tri dana verujem da ćete znati - rekao je predsednik Vučić.
On je dodao da ga očekuje bilateralni sastanak sa predsednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata, šeikom Mohamedom bin Zajedom.
- Sutra će biti bilateralan susret sa njim, što je za nas od ogromnog značaja imajući u vidu i situaciju sa NIS-om, o čemu ne mogu do detalja i do kraja da govorim. Nadam se u narednim danima još nekim dobrim vestima po tom pitanju - poručio je Vučić iz Abu Dabija.
Vučić je na marginama samita "Nedelja održivosti" u Abu Dabiju izjavio da ne očekuje da će konačni ugovor o prodaji NIS-a biti završen za dva tri dana, ali da očekuje da će u roku od 48 sati OFAC-u biti dostavljen obavezujući term sheets (bitni elementi budućeg sporazuma) a da će do februara ili marta biti završen konačni ugovor.
- Kada dostavite obavezujuće uslove ugovora, onda je jasno u kom se smeru ide i teško da postoji bilo koji dil brejker posle toga. Očekujem da se to dogodi i nadam se da će to biti, u narednih 48 sati i u vremenu koje smo mi rekli, dakle do 15. januara - rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara kada očekuje da bude završen kupoprodajni sporazum za NIS-a.
Inače, ovih dana u Srbiju dolazi i šef diplomatije Mađarske Peter Sijarto što mnogi analitičari tumače kao još jednu priliku da se razgovara o mogućnosti da MOL otkupi ruski većinski paket akcija u NIS-u.
Mađari ili Arapi - ko je bolji za Srbiju?
Biznis Kurir je istraživao šta je bolje za Srbiju - da ruske akcije NIS-a kupe Mađari, Arapi ili da podele ruski udeo u srpskoj naftnoj kompaniji.
Kako je za naš portal rekla Zorana Mihajlović, bivša ministarka energetike za našu zemlju je najvažnije da se kriza oko NIS- a reši.
- Najvažnije je da NIS radi, kao i rafinera, i jasno je da će raditi jer je to stav i zahtev države. Sve varijante su dobre, i pojedinačno i zajedno. Dodatno je važno što je Srbija iskazala interes da poveća svoje učešće preko 30 odsto što nam daje mogućnost posle da možemo da utičemo na strateške odluke - rekla je Zorana Mihajlović.
Ljubinko Savić, sekretar Udruženja za energetiku Privredne komore Srbije (PKS) ističe da je za Srbiju sve bolje od situacije u kojoj smo sada.
- Ovo je velika neizvenost i svako rešavanje statusa kvo koji imamo je veliki pomak. Dobre su obe obcije - Mol je regionalna i globalna kompanija, dok je arapska jaka kompanija na svetskom nivou. Pitanje je samo kako će se promeniti vlasnička struktura NIS-a. U svakom slučaju važno je da se ovo pitanje što pre reši zbog NIS-a, snabdevenosti tržišta i naše energetske sigurnosti. Ne treba zaboraviti da NIS zapošljava veliki broj radnika i od nje živi mnoge druge manje kompanije u Srbiji. Da ne govorimo o Petrohemiji koja je direktno povezana sa sudbinom NIS-a - istakao je Savić.
Biznis Kurir