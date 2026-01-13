Slušaj vest

Vučić je u Abu Dabiju, na komentar novinara da je juče razgovarao sa predstavnicima MOL-a u Beogradu i pitanje ko je bliži preuzimanju ruskog udela u NIS-u - da li Mađari ili razgovara u Abu Dabiju o tome i sa šeikom Muhamedom Bin Zajedom, odgovorio:

- Ili možda i jedni i drugi, videćemo.

Na pitanje da precizira ko, Vučić je kratko rekao da bi to možda mogli da budu i jedni i drugi.

- Ti koje ste pomenuli. Ili možda i jedni i drugi, šest reči. Za dva, tri dana verujem da ćete znati - rekao je predsednik Vučić.

Dodao je da ga očekuje bilateralni sastanak sa predsednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata, šeikom Mohamedom bin Zajedom.

- Sutra će biti bilateralan susret sa njim, što je za nas od ogromnog značaja imajući u vidu i situaciju sa NIS-om, o čemu ne mogu do detalja i do kraja da govorim. Nadam se u narednim danima još nekim dobrim vestima po tom pitanju - rekao je Vučić novinarima nakon svečanog otvaranja Nedelje održivosti 2026.