Slušaj vest

Ministarka rudarstva i energetike u Vladi Srbije Dubravka Đedović Handanović danas se obratila javnosti i otkrila najnovije informacije o pregovorima.

- Ono što je u toku i o čemu su i vođeni razgovori je između Mola i Gaspromnjefta, oko prodaji udela ruskog vlasništva od strane mađarskog MOL-a, ti razgovori idu svojim tokom. Mi, naravno, učestvujemo u njima, Srbija je strateški partner, ovo je kritična infrastruktura koja se nalazi u našoj zemlji i apsolutno imamo interes da zaštitimo pre svega interese naše zemlje, ali i da eventualno i povećamo naše učešće u naftnoj industriji Srbije, o tome se takođe razgovara - rekla je Đedović Handanović.

Foto: Petar Aleksić

Nije mogla da precizira kada se tačno očekuje da dogovor bude postignut.

- Nije gotovo dok nije gotovo, kako se kaže, ali ono što jeste naš cilj je da operativna licenca bude produžena i u tom smislu američki OFAC ima određene zahteve, a to je da vidi glavne osnove ugovora i u tom slučaju mi očekujemo u tom kontekstu da i dođe do okončanja pregovora, odnosno tih bar prvih između MOL-a i Gazpromnjefta i da onda se obrate američkoj kancelariji za kontrolu strane imovine i za produženje licence dok se finalni pregovori i ne završe i eventualno transakcije ne potpišu.

Ministarka Dubravka Đedović Handanović o prodaji NIS i dolasku sirove nafte u Srbiju Izvor: Ministarstvo rudarstva i energetike

Dodala je da s tim u vezi očekuje da će mađarski šef diplomatije Peter Sijarto posetiti Srbiju vrlo brzo.

- Ja očekujem i posetu ministra Sjarta u Srbiji uskoro, u svakom slučaju pre kraja ove nedelje. Razgovaraćemo o sveukupnoj našoj saradnji naravno, ali i o mogućem međunarodnom dogovoru između Srbije i Mađarske i u kontekstu NIS-a. Imamo i druge oblasti saradnje kad je energetika u pitanju, tako da ćemo nastaviti naše strateške razgovore po tom pitanju. Ono što želim je da zahvalim građanima pre svega na poverenju, jer bez obzira na ogromne izazove koje smo imali, podsećam Naftna industrija Srbije pod sankcijama od 9. oktobra prošle godine, da obezbedimo uredno snabdevanje, da građani nijednog momenta ne osete nestašice, da svega bude dovoljno. Spremali smo se, znači radili smo na tome, a vodili smo u svakom slučaju intenzivne diplomatske razgovore na svim nivoima, od predsednika Srbije do članova vlade, da bi uspeli da sačuvamo i snabdevanje tržišta, ali i našu poziciju međunarodnu sa raznim partnerima koji su uključeni u ovaj proces.