- U trenutku kada energetska tranzicija postaje jedno od kljčnih pitanja ekonomskog razvoja, Udruženje Biogas Srbija organizuje međunarodnu konferenciju „Nove poslovne prilike u sektoru bioenergije u Srbiji", koja ce se održati 19. marta 2026. godine u hotelu Metropol Palace u Beogradu, u partnerstvu sa Fačerband Biogas e.V., vodećim nemačkim udruženjem u oblasti biogasa.

-Konferencija donosi novu fazu razvoja sektora bioenergije u Srbiji, pomerajući fokus sa teorijskih i tehnickih razmatranja ka konkretnim poslovnim modelima, investicionim prilikama i operativnim koracima koji omogucavaju realizaciju projekata. Nakon godina u kojima je dominirao razgovor o potencijalima i tehnologijama, ovogodišnji skup ima jasan cilj - transformaciju postojećih kapaciteta u održive investicije i realne projekte -navodi se u saopštenju Udruženja Biogas Srbija.

Foto: Privatna arhiva

Razmena znanja

-Program konferencije osmišljen je kao platforma za povezivanje investitora, kompanija, finansijskih institucija, donosioca odluka i stručne javnosti, sa fokusom na modele finansiranja, regulatorni i institucionalni okvir, kao i konkretne korake za razvoj projekata u oblasti biogasa i biometana. Poseban akcenat stavljen je na praktičnu logiku ulaska u sektor i na odgovore na pitanje kako danas zapoceti projekat u bioenergiji u Srbiji. Centralni deo konferenćije bice panel diskusija posvecena biometanu kao jednoj od najperspektivnijih poslovnih prilika u energetskom sektoru. Panel je koncipiran kao prostor koji povezuje analizu, tehnicku ekspertizu i realno tržište, sa ciljem da se postojeci potencijali pretoce u jasne poruke investitorima i definišu naredne faze razvoja sektora u Srbiji, posebno iz ugla tržišnog i institucionalnog okvira. Za razliku od prethodne godine, kada je fokus bio na tehnič kim aspektima biometana, ovogodišnji pristup usmeren je na konkretne poslovne i investicione perspektive, uz uvid u realne primere i iskustva iz prakse. Konferencija je zamišljena kao otvoren prostor za dijalog, razmenu znanja i povezivanje svih relevantnih aktera, uz jasnu poruku zajedništva i razvoja sektora.

-Ulaz je slobodan, a događaj predstavlja poziv celokupnoj strucnoj, poslovnoj i investicionoj javnosti da učestvuje u diskusiji o budućnosti bioenergije u Srbiji i doprinese razvoju konkretnih inicijativa i projekata -navodi se u saopštenju.

Otvorena za sve

-Ove godine želeli smo da napravimo iskorak - da razgovor o bioenergiji pomerimo iz teorije u praksu. Fokusirali smo se na ono što investitore i kompanije zaista zanima: kako da započnu projekat, gde su konkretne prilike i koji su sledeci koraci. Ovu konferenciju vidimo kao zajednički prostor sektora, mesto susreta, razmene ideja i pokretanja konkretnih inicijativa. Zato je i otvorena za sve. Verujemo da je upravo dijalog ključ za ubrzanje razvoja bioenergijeu Srbiji -izjavila je Lidija Zelić, direktorka Udruženja Biogas Srbija.