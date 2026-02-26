Slušaj vest

U svetu teške industrije i građevine, gde su prašina, metal i visoke temperature svakodnevica, Kristina, poreklom iz Đakova u Hrvatskoj, pronašla je svoje mesto pod suncem u nemačkom gradu Eslingenu. Iako su na Balkanu ženski varioci prava retkost, Kristina svakodnevno dokazuje da profesije ne treba deliti, a njena motivacija je jednostavna i snažna, obezbediti bolji život svojoj deci.

Od poljoprivredne farmacije do aparata za varenje

Kristinin put do varenja nije bio direktan, ali je oduvek bio protkan poslovima koji se tradicionalno smatraju "muškim". Završila je poljoprivrednu farmaciju, doškolovala se za apotekara, a radila je i kao veterinarski tehničar. Kako sama kaže, ljubav prema alatima i mašinama potiče iz detinjstva i porodice.

- Ja sam ti od detinjstva tatin sin, i ja i sestra. Moja sestra je automehaničar... meni se čini da su nas mama i tata krivo promešali.

Za svoj današnji poziv direktno "optužuje" oca, uz osmeh:

- Tata je kriv za sve, meni se čini... Mama je uvek tražila da on mene i sestru nauči da budemo takve kakve smo. Tata je kriv zato što sam danas varilac.

Foto: Shutterstock

Ulazak u muški svet

Dolazak žene u radionicu punu muškaraca u Nemačkoj izazvao je nevericu. Kristina se priseća prvih dana u firmi i reakcija kolega koji su sa skepticizmom posmatrali novi "pojačanje".

- Bilo je, dolazi varilac, ne žena. Uglavnom, puno otvorenih usta i puno upitnika iznad glave. I tišina, muk. Svi su dolazili da provere da li ja to stvarno znam da radim. Kad su se nakon dva, tri dana stvarno uverili da meni to ide, onda su popustili.

Danas Kristina ističe da na prostoru čitavog Balkana ima svega 20-30 žena u ovom poslu, dok ih je u Nemačkoj, prema njenim saznanjima, svega četiri sa naših prostora.

Zaraditi kao muškarac za dobrobit porodice

Glavni pokretač za bavljenje ovim teškim poslom bio je finansijski momenat. Kao samohrana majka, Kristina je shvatila da standardni "ženski" poslovi često ne donose dovoljno prihoda za sve potrebe porodice u inostranstvu.

- Prva i osnovna stvar, svi mi idemo na posao zbog para. Pošto sam ja mama sa klincima sama, moram sama sve da izguram mesečno. Onda sam skontala da moram zaraditi kao muškarac i jedino u muškom poslu mogu zaraditi novac.

Njena deca su, kako kaže, izuzetno ponosna na nju. Ćerka u školi sa ponosom ističe da joj je majka varilac, uprkos čuđenju nastavnika i vršnjaka.

Foto: AP

Težina zanata: Opekotine i metalna prašina

Posao varioca podrazumeva sečenje materijala, spajanje i varenje konstrukcija poput sigurnosnih ograda i postolja. To je posao gde se opekotine podrazumevaju, a zaštitna oprema je ključna.

- Sprži te pa makneš ruku... upadne u cipelu, upadne za vrat, upadne u moju kosu, ali nakon nekog vremena više nemaš osećaj, uopšte se ni ne trzneš.

Oči najviše trpe, pa Kristina svoju masku, koju naziva "svetinjom", drži pod ključem.

- Moja kaciga je pod ključem, da je niko ne dira. To nam je glavni alat, svetinja.

Kada se oči "upale" od varenja, Kristina koristi stari narodni lek, ploške krompira preko očiju tokom noći.

Foto: Printscreen/Youtube/AUSLENDERI

Svakodnevnica u Nemačkoj

Kristinin radni dan traje iscrpljujuće dugo. Pored punog radnog vremena u radionici, ona radi i posao u kuhinji kako bi dodatno zaradila.

- Dođem u firmu oko pola sedam i dođem uveče kući oko deset... radim još na jednom mestu, u kuhinji. Kad varim, ja opustim mozak. Staviš kacigu, slušalice i isključiš se. Jednostavno si u nekom svom svetu.

Iako je u Nemačkoj od 2015. godine i svesna je da je ovde lakše izaći na kraj sa troškovima, srce je i dalje vuče ka Hrvatskoj:

- Vratila bih se sutra zbog porodice, tamo je opuštenije.