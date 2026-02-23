Mlekari protestuju 13. dan: Pojedine deonice biće blokirane do 17 časova
Blokade lokalnih puteva i kod Topole i Užica. Učesnici blokada od sutra najavljuju radikalizaciju protesta.
Blokadu Ibarske magistrale i protest u Mrčajevcima, kao i prethodnih dana, organizuju Udruženje poljoprivrednika "Šajkača" iz Čačka i Udruženje proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja iz Kraljeva.
Lokalni put danima blokiraju i poljoprivrednici u Lunovom Selu, kraj Užica. Blokirane su raskrsnice puteva ka Užicu, Požegi i Kosjeriću.
Deo poljoprivrednika blokira i put "Smederevska Palanka-Topola", a tvrde da će na ruti biti do 17 časova.
Poljoprivrednici u Kraljevu sa tridesetak traktora blokiraju saobraćaj na regionalnom putu "Kraljevo-Vranjačka Banja" u selu Zaklopača, kod petlje "Vrba". Blokada će trajati do, kako navode, 16 časova.
- Obustavljanje uvoza svih poljoprivrednih proizvoda i omogućiti otkup viškova u robne rezerve radi stabilizacije tržišta;
- Nova regulacija tržišta: nakon stabilizacije cena, uvesti kvote i obavezne inspekcijske kontrole i laboratorijske analize na graničnim prelazima;
- Rešavanje problema otkupa mleka – nastaviti otkup mleka za proizvođače kojima je obustavljen otkup, uz obavezu da otkupljivači preuzmu sve količine;
- Odgovornost za urušavanje poljoprivrede – zahtev za odgovornost prema svima koji su svojim delovanjem uništavali poljoprivrednu proizvodnju i ugrozili egzistenciju poljoprivrednika.
Od 12 časova, blokiran je i magistralni put "Loznica-Valjevo" u selu Zavlaka. Blokada će, prema najavama, trajati do 14 časova.
Poljoprivrednici i proizvođači mleka iz Šumadije nastavili su sa blokadama saobraćajnica u okolini Kragujevca, izražavajući nezadovoljstvo zbog, kako navode, nerešenih problema u sektoru mlekarstva i poljoprivrede.
Blokirani su putevi u selu Bare na putu ka Gornjem Milanovcu i mestu Cerovac na starom putu "Kragujevac–Beograd", kao i u saobraćajnice u Opštini Rača.
Saobraćaj je na tim deonicama obustavljen ili se odvija otežano, dok su na pojedinim mestima propuštana samo vozila hitnih službi.
Udruženja poljoprivrednika koji su u protestima u nedelju su održali sastanak u Mrčajevcima na kom su, kako navode u zajedničkom saopštenju, doneli odluku o radikalizaciji protesta od utorka.
Biznis Kurir/RTS