- Obustavljanje uvoza svih poljoprivrednih proizvoda i omogućiti otkup viškova u robne rezerve radi stabilizacije tržišta;

- Nova regulacija tržišta: nakon stabilizacije cena, uvesti kvote i obavezne inspekcijske kontrole i laboratorijske analize na graničnim prelazima;

- Rešavanje problema otkupa mleka – nastaviti otkup mleka za proizvođače kojima je obustavljen otkup, uz obavezu da otkupljivači preuzmu sve količine;

- Odgovornost za urušavanje poljoprivrede – zahtev za odgovornost prema svima koji su svojim delovanjem uništavali poljoprivrednu proizvodnju i ugrozili egzistenciju poljoprivrednika.