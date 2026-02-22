Slušaj vest

U Šajkašu, mestu koje je već godinama poznato po firmama koje se bave PVC stolarijom, rodila se jedna lepa preduzetnička priča.

Glavni akteri su Danijel Zečević i Nikola Petrović, dva mlada momka koja su odlučili da znanje, rad i ideje pretoče u sopstveni posao. Tako je nastala firma, specijalizovana za izradu ALU i PVC panela za vrata.

Njihova priča počinje jednostavno - razgovorima, posmatranjem tržišta i uočavanjem potrebe koja je, kako kažu, svima bila pred očima. Shvatili su da u sredini punoj proizvođača PVC stolarije postoji prostor za kvalitetne panele koji će se raditi lokalno, brzo i po meri.

„Videli smo da u Šajkašu ima mnogo firmi koje rade PVC stolariju, ali se paneli uglavnom nabavljaju sa strane. Pomislili smo - zašto to ne bismo radili mi, ovde kod kuće”, kaže Danijel Zečević i dodaje da im je od početka cilj bio da ponude pouzdan proizvod i korektnu saradnju.

Radionicu su napravili sopstvenim rukama, korak po korak, a pre nekoliko meseci zvanično su započeli proizvodnju. Posao nije bio lak, ali motivacija im nikada nije manjkala. „Bilo je dana kada smo radili od jutra do mraka, ali kad vidiš da se trud isplati, sve dobije smisao”, ističe Nikola Petrović.

shutterstock-707112595.jpg
Foto: Shutterstock

Obojica naglašavaju da selo može biti jednako, ako ne i bolje mesto za razvoj biznisa nego veliki grad. „Na selu imate prostor, mir za rad i podršku ljudi. Ovde se svi poznajemo, pomažemo jedni drugima i lakše je graditi poverenje”, kaže Danijel, dodajući da im je upravo lokalna zajednica bila veliki vetar u leđa.

Kako ističu, nisu želeli da idu u grad po svaku cenu. „Nema pravila da uspeh mora da krene iz grada. Ako imate ideju i volju da radite, selo može da bude odlična osnova za posao”, smatra Nikola i dodaje da bi voleo da se više mladih odluči da ostane i pokuša nešto svoje u manjim sredinama.

Danas se trude da svaki panel izađe iz radionice besprekorno izrađen jer im je kvalitet najbolja reklama. Planovi za budućnost su jasni - širenje proizvodnje, nabavka savremenije opreme i saradnja sa još većim brojem firmi. Priča Danijela i Nikole pokazuje da uz upornost, dobru ideju i veru u svoje mesto, i selo može biti pravo mesto za uspešan poslovni početak.

Kurir.rs/Dnevnik.rs

