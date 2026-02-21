Slušaj vest

U Mačvi je, nakon pola godine, ponovo proglašena epidemija Afričke kuge svinja.

Zaraza je registrovana na dva gazdinstva Bogatiću i Slepčeviću, selu u opštini Šabac, gde je, po nalogu veterinarske inspekcije eutanazirano 33 grla.

Rukovodstvo opštine Bogatić se hitno oglasilo saopštenjem u kojem se ističe da su veterinarska inspekcija i veterinarske službe preduzele sve mere u skladu za zakonskim propisima u cilju suzbijanja, sprečavanja daljeg širenja i iskorenjivanja bolesti.

Takođe, upućen je apel stočarima da pojačaju biosigurnosne mere na gazdinstvima i farmama kako bi se sprečilo širenje virusa protiv kojeg nema leka.

- U smislu ključnih preventivnih mera apelujemo na sve vlasnike/držaoce životinja da nadležnoj veterinarskoj službi odmah prijave svako uginuće ili simptome bolesti kod životinja i da poštuju mere biosigurnosti kako bi sprečili širenje zaraze - poručili su iz opštinske uprave.

U Mačvi, koja je najveći proizvođač svinjskog mesa u Srbiji, sa Afričkom kugom svinja se bore od 2023. godine. Lane je epidemija uzela najveći danak, kada je eutanazirano oko 2.000 prasadi, krmača i tovljenika.

Pošto se zaraza raširila u nekoliko sela bila su zabranjena javna okupljanja i otkazane tradicionalne turističke manifestacije.

Ne propustiteInfoBizSvinjska kuga u Topoli: Proglašeno ugroženo područje, najkritičnije u selu Jelenac
Svinje
SrbijaPONOVO AFRIČKA KUGA SVINJA U lozničkom kraju
LOZNICA - Svinjska kuga ponovo.JPG
InfoBizU Salašu Noćajskom već 15 dana bez ijednog slučaja afričke kuge: U jeku svinjokolja nadležni poručuju da nema mesta za opuštanje
Svinje
SrbijaIZBILA AFRIČKA KUGA U lozničkom selu Jelav, stručnjaci upozoravaju: "Prijavite svaki simptom, uginuće i pratite uputstva nadležne veterinarske službe!"
LOZNICA - Svinjska kuga.JPG