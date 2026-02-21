Slušaj vest

U Mačvi je, nakon pola godine, ponovo proglašena epidemija Afričke kuge svinja.

Zaraza je registrovana na dva gazdinstva Bogatiću i Slepčeviću, selu u opštini Šabac, gde je, po nalogu veterinarske inspekcije eutanazirano 33 grla.

Rukovodstvo opštine Bogatić se hitno oglasilo saopštenjem u kojem se ističe da su veterinarska inspekcija i veterinarske službe preduzele sve mere u skladu za zakonskim propisima u cilju suzbijanja, sprečavanja daljeg širenja i iskorenjivanja bolesti.

Takođe, upućen je apel stočarima da pojačaju biosigurnosne mere na gazdinstvima i farmama kako bi se sprečilo širenje virusa protiv kojeg nema leka.

- U smislu ključnih preventivnih mera apelujemo na sve vlasnike/držaoce životinja da nadležnoj veterinarskoj službi odmah prijave svako uginuće ili simptome bolesti kod životinja i da poštuju mere biosigurnosti kako bi sprečili širenje zaraze - poručili su iz opštinske uprave.

U Mačvi, koja je najveći proizvođač svinjskog mesa u Srbiji, sa Afričkom kugom svinja se bore od 2023. godine. Lane je epidemija uzela najveći danak, kada je eutanazirano oko 2.000 prasadi, krmača i tovljenika.