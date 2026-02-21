Inflenseri i te kako imaju uticaj na potrošače što pokazuje i broj porudžbina

Mnogi Srbi i dalje imaju nedoumice oko pošiljki, odnosno paketa koje primaju na kućnu adresu. Jedno od najčešćih pitanja odnosi se na mogućnost pregleda sadržaja pre same uplate, posebno kada je reč o plaćanju pouzećem.

Upravo zbog toga jedna hrvatska suvenirnica našla se u neprijatnoj situaciji. Kupac je, kako navode, odbio da preuzme paket jer mu dostavljač nije dozvolio da ga otvori pre plaćanja. Kompanija se potom oglasila na društvenim mrežama, ističući da ih takve situacije, uprkos dugogodišnjem radu, i dalje iznenađuju.

U objavi su naglasili da iza sebe imaju više od 4.000 pozitivnih recenzija i da se bave izradom personalizovanih poklona, a ne preprodajom robe. Posebno su istakli da nude fotografiju proizvoda pre slanja, kao i mogućnost povraćaja novca ako kupac nije zadovoljan.

"Dostava nije izlog"

- 14 godina. 4.000+ pozitivnih recenzija. I dalje nepoverenje kod nekih. Radimo personalizovane poklone već 14 godina. Nema dropshippinga. Nema preprodaje. Nema 'video sam na internetu pa hajmo da probamo'. Radimo rukama. Imenima. Datumima. Emocijama. I opet se s vremena na vreme pojavi isto pitanje: 'Mogu li otvoriti paket pre nego što platim?' - navode u objavi i dodaju:

- Ne. Ne zato što nešto skrivamo, već zato što dostava nije izlog, a dostavljač nije naš zaposleni. Ako neko ne veruje –- nema problema. Slikamo artikal pre slanja. Pošaljemo dokaz. Ako ne odgovara – novac ide nazad. Ali okrivljavati nas zbog pravila dostavnih službi? To već nije korektno. Sad nas stvarno zanima: Da li je nepoverenje postalo normalnije od korektnog dogovora? Da li biste vi otvorili paket pre plaćanja – ili verujete ljudima koji stoje iza svog rada? - naveli su u objavi, a posebno ih je zanimalo mišljenje kupaca.

Žena, pošta Foto: Pirvu Marius / Alamy / Profimedia

Lavina komentara i reakcija

Njihova objava pokrenula je raspravu o tome gde završava odgovornost prodavca, a gde počinju pravila dostavnih službi, te da li je nepoverenje kupaca postalo standardna reakcija, čak i kada je reč o dugogodišnjim domaćim brendovima.

"Nikad nisam imala problema s vama, uvek je sve bilo korektno, predivno i na vreme. Žao mi je što vam se ovo dogodilo i što vam neko ne veruje. Niste to zaslužili, svoj posao obavljate profesionalno i sa ljubavlju, da bi kupci bili više nego zadovoljni!", "Naručujem često kod vas, nikad nisam imao zamerke. Sve uvek top!", podelili su kupci svoja iskustva, a javio se i jedan dostavljač:

- Kao dostavljač susrećem se sa raznim idejama i pitanjima, pogotovo kada pošiljalac nije poznat i sigurno je sumnjivo da se pošiljke otvaraju pre primanja. Sadržaj paketa je strogo između pošiljaoca i primaoca, a ako bi mi dostavljači morali da odradimo stotinu i više dostava i da svaka stranka isprobava robu, to jednostavno nije moguće. Zato postoji mogućnost reklamacije i zamene ako proizvod ne odgovara. Ako neko posluje preko 14 godina, stvarno ne vidim razlog za sumnju - rekao i dodao:

- Ljudi često naručuju sitnice i onda se čude kada dobiju nešto drugo, ali to nema veze sa dostavnom službom. Takođe, postoje oni koji ne preuzmu paket iz opravdanih ili neopravdanih razloga, ali takvih je vrlo malo. Većina uredno preuzima i sve je plaćeno unapred. Paketi sa pouzećem trebalo bi da imaju unapred plaćenu dostavu, da pošiljalac i dostavna služba ne gube vreme i novac na uzaludne troškove.

Foto: Shutterstock

U Opštim uslovima poslovanja dostavnih službi u Srbiji jasno je navedeno: Dostava paketa se može izvršiti samo nakon isplate pouzeća i potpisivanja potvrde o preuzimanju. Pre toga, primalac ne može proveravati sadržaj paketa. Naplata pouzeća na paketomatu ili kurirskom isporukom vrši se putem gotovine, kreditne ili debitne kartice, u zavisnosti od opcije dostave.

Isto pravilo važi i za pošiljke koje dostavlja Pošta Srbije.

Kako funkcioniše provera paketa i povraćaj sredstava u slučaju da kupac želi da vrati paket, detaljnije je objašnjeno u uslovima poslovanja svake dostavne službe.