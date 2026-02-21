Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom boravka u Zaječarskom i Borskom okrugu gde je razgovarao sa građanima prokomentarisao i trenutnu situaciju sa NIS-om.

- Dobili smo licencu od OFAK-a do 20. marta. Nadam se da će završiti ugovor. Biće problema u budućnosti, naravno, nije to jednostavno. Borićemo se da sačuvamo i obezbedimo rad rafinerije i dalje učnimo sve da kroz NIS obezbedimo rast privrede cele i da minimalno ili uopšte ne izgubimo broj radnih mesta.