"Dobili smo lincencu OFAK-a do 20. marta" Vučić saopštio: Borićemo se da sačuvamo i obezbedimo rad rafinerije
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom boravka u Zaječarskom i Borskom okrugu gde je razgovarao sa građanima prokomentarisao i trenutnu situaciju sa NIS-om.
- Dobili smo licencu od OFAK-a do 20. marta. Nadam se da će završiti ugovor. Biće problema u budućnosti, naravno, nije to jednostavno. Borićemo se da sačuvamo i obezbedimo rad rafinerije i dalje učnimo sve da kroz NIS obezbedimo rast privrede cele i da minimalno ili uopšte ne izgubimo broj radnih mesta.
- Što se tiče snabdevanja naftom, nije bilo problema i neće biti problema - istakao je Vučić.
Podsetimo, Kompanija NIS dobila je 20. februara novu operativnu licencu Ministarstva finansija SAD (OFAC) kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije zaključno sa 20. martom 2026. godine.