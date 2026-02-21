Slušaj vest

Sporazum o poslovnoj i tehničkoj saradnji između Turističke organizacije Srbije i Pošte Srbije tim povodom danas su potpisali direktorka TOS-a Marija Labović i direktor Pošte Zoran Anđelković na Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu.

Sporazum podrazumeva štampanje serije razglednica sa motivima najznačajnijih turističkih destinacija, gradova i spomenika kulturnog nasleđa Srbije, a biće izrađeno 20 različitih motiva, u tiražu od po 15.000 primeraka.

Osim razglednica, biće pripremljeni i posebni vizuali sa motivima Srbije koji će se nalaziti na prodajnim mestima, čime će se dodatno prezentovati turistička ponuda zemlje, posebno u susret međunarodnoj specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 u Beogradu.

Anđelković je nakon potpisivanja na Sajmu turizma u Beogradu rekao i da će realizacija kampanje veoma brzo početi, da je veliki kapacitet pošta, tačnije 1.570 lokacija gde razglednice mogu da se prezentuju.

Prema njegovim rečima najvažnije je da se urade motivi i da turistička organizacija Srbije obezbedi saglasnost, autorska prava i sve ostalo, kako bismo mi mogli da odštampamo.

- Nama je najvažnije da se razglednice i nalepnice koje se kupe zaista i pošalju nekom dragom kao uspomenu, a ne da stoji samo negde. Takođe je važno da opet pokrenemo tu aktivnost koja je na neki način u poslednje vreme ostala po strani ili zaostala - rekao je Anđelković.

On je istakao važnost afirmacije domaćeg turizma, i dodao da se samo misli da ljudi ne žele takve promocije, ali da građani zaista žele da trajno sačuvaju uspomene iz Srbije.

- Kada neko ode iz Sombora u Matarušku banju ili u Šumadijsku banju ili negde drugde, on želi takođe da mu to ostane kao neka uspomena da je tamo bio, da pošalje nekom svome. Tako da i taj unutrašnji saobraćaj nam je važan i to nije ekonomska kategorija, to je želja da zajednički doprinesemo afirmaciji prelepih, ako mogu tako da kažem, lokaliteta koje Srbija ima i tom želimo da damo doprinos - rekao je direktor Anđelković.

Anđelković je dodao i da su razglednice doprinos ukupnoj afirmaciji našim prelepim turističkim destinacijama.

- Ima mnogo lepih ponuda i novih etno sela i novih destinacija koje još nismo otkrili, ali evo i ja sam bio nedavno u Boru u Zlotskoj pećini, takve nove lokalitete treba da afirmišemo i to je veliki napredak - rekao je Anđelković.

Dodao je da se o ovoj ideji razgovaralo duže vreme, i da su razglednice odličan način da se doprinese afirmaciji turističkog potencijala Srbije, koji je ogroman.

Istakao je da već postoji slična saradnja sa Ministarstvom obrazovanja i da su u toj kampanji podelili čak 65.000 razglednica učenicima trećeg razreda osnovne škole, na kojima su deca vežbala da pišu i zaista pošalju razglednice uživo svojim roditeljima, braći, sestrama, dekama i bakama.

- U tom smislu i ljudi koji dođu iz inostranstva, naročito narednih godina, posebno sledeće godine kada je EXPO 2027 ovde u Beogradu, treba da iskoriste priliku da ovde iz Srbije pošalju razglednice i kataloge koji pokazuju turističko bogatstvo Srbije, i na taj način da se pohvale prijateljima i pozovu ih da obiđu isto, a ne samo da se pohvale slikama sa telefona i društvenih mreža - istakao je Andjelković.

Direktorka Turističke orgaizacije Srbije Marija Labović rekla je da će kroz saradnju TOS-a i Pošte dodatno da se promoviše Srbija kao turističku destinaciju.

- Lepo je što ćemo to uraditi na jedan tradicionalan način, kroz razglednice sa motivima Srbije, jer iako je većina promocija prešla u digitalnu formu, treba da zadržimo nešto lepo i tradicionalno što daje neki poseban osećaj - rekla je Labović.

Ona je istakla da je naročito važno pred izložbu EXPO 2027, jer razglednica svakako može da bude jedan lep suvenir koji će poneti svako ko dođe u Srbiju kao uspomenu sa tog to putovanja, ali i da je pošalje nekom svom najbližem i na taj način i tog nekog pozove da dođe u Srbiju.

Direktorka je istakla da su ponosni što će moći da rade zajedno, jer znamo da su pošte Srbije prisutne u čitavoj Srbiji, na puno lokacija i da su blizu i turističkim lokalitetima i turistima.

- Još jednom se zahvaljujemo Pošti Srbije i verujemo da je ovo samo prvi korak u našoj zajedničkoj saradnji u cilju dodatne popularizacije Srbije kao turističke destinacije - dodala je Labović.

Organizacije su planirale i da na mestima gde će se razglednice promovisati i prodavati postoje vizuali sa motivima Srbije i tako dodatno prezentuju destinacije naše zemlje.

Fotografije za razglednice obezbediće TOS, a razglednice će biti dostupne u objektima Pošte Srbije, kao i u turističkim informativnim centrima i u okviru promotivnih aktivnosti širom zemlje.

Pošta Srbije će dodatno obezbediti po 1.000 razglednica od svakog motiva za potrebe promotivnih kampanja TOS-a.