Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić danas je, tokom obilaska Zaječarskog i Borskog okrugu, najavio povećanje penzija

- Saslušaću vas sutra da vidim šta mislite da je važno da uradimo. Koliko god da uradimo, nikad nije dovoljno. Baš sam tužan bio kad sam video u kakvom je ovde put stanju. Biće mnogo lakše i Majdanpeku i Kladovu i Negotinu i Boru. Prva dva meseca u Srbiji prihodi idu dobro, penzioneri nek se raduju, opet ćemo imati značajno povećanje penzija za njih - rekao je Vučić i dodao: 

- Nadam se da će penzioneri moći konačno da kažu da su zadovoljni. Znam koliko smo kaskali, to je zato što su nam ostavili uništenu državu. Trebalo je prvo da podignemo državu, pa da onda uradimo ono što je važno za penzionere - objasnio je on.

Kurir.rs

