- Upravo je stigla vest iz SAD da se produžava licenca do 20. marta. NIS može da nastavi da doprema sirovu naftu, da je prerađuje u Pančevu, i da na tržište stavlja sve naftne derivate. Da budemo dobro snabdeveni i da nema bojazni. Pregovori se nastavljaju između Gaspromnjefta i MOL-a, takođe mi smo uključeni u pregovore. I u smislu naših razgovora, kako sa jednom, tako i sa drugom stranom - rekla je ministarka i dodala:

- Očekujem da ćemo sledeće nedelje imati intenzivne pregovore, nisu jednostavni. Ima dosta važnih pitanja, da bi Srbija poboljšala svoju poziciju, ali i da bi osigurala će u budućnosti imati najveće moguće koristi od NIS, kao što je to bio i pre slučaj. Razgovaraću i sa ruskom stranom, sledeće nedelje ću boraviti u Vašingtonu, nastavljamo diplomatske napore i mudrom politikom predsednika Vučića, i Vlade Srbije, došli smo do ovih rezultata — nije bilo nestašica na tržištu, prevazišli smo veliku krizu, na kraju godine kada nije bilo skoro 100 dana dotoka sirove nafte, nismo imali nestašice goriva i nalazimo najbolje i održivije rešenje. Nastavićemo da obaveštavamo javnost transparentno, kao i do sada.