Slušaj vest

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović saopštila je da je OFAK (Office of Foreign Assets Control) produžio licencu NIS do 20. marta. 

- Upravo je stigla vest iz SAD da se produžava licenca do 20. marta. NIS može da nastavi da doprema sirovu naftu, da je prerađuje u Pančevu, i da na tržište stavlja sve naftne derivate. Da budemo dobro snabdeveni i da nema bojazni. Pregovori se nastavljaju između Gaspromnjefta i MOL-a, takođe mi smo uključeni u pregovore. I u smislu naših razgovora, kako sa jednom, tako i sa drugom stranom - rekla je ministarka i dodala: 

- Očekujem da ćemo sledeće nedelje imati intenzivne pregovore, nisu jednostavni. Ima dosta važnih pitanja, da bi Srbija poboljšala svoju poziciju, ali i da bi osigurala će u budućnosti imati najveće moguće koristi od NIS, kao što je to bio i pre slučaj. Razgovaraću i sa ruskom stranom, sledeće nedelje ću boraviti u Vašingtonu, nastavljamo diplomatske napore i mudrom politikom predsednika Vučića, i Vlade Srbije, došli smo do ovih rezultata — nije bilo nestašica na tržištu, prevazišli smo veliku krizu, na kraju godine kada nije bilo skoro 100 dana dotoka sirove nafte, nismo imali nestašice goriva i nalazimo najbolje i održivije rešenje. Nastavićemo da obaveštavamo javnost transparentno, kao i do sada. 

Ministarka Đedović Handanović: OFAC produžio licencu NIS do 20. marta Izvor: Kurir

Kurir.rs

Ne propustiteInfoBizSrbija kreće u razvoj nuklearne energije: Započeta prva faza formiranjem Radne grupe
Sastanak radne grupe za nuklearnu energiju
InfoBizEvo kad se očekuje američki odgovor za NIS: Ministarka Đedović Handanović otkrila: U toku dubinska analiza, potom sledi ugovor
Dubravka Đedović Handanović NIS petrol
InfoBizZavršetkom gasne elektrane u Nišu uvozićemo 1,4 milijarde kubnih metara gasa iz Azerbejdžana: Ministarka Đedović Handanović sastala se sa Parvizom Šahbazovim
Dubravka Đedović Handanović s Parvizom Šahbazovim
InfoBizSrbija je na raskrsnici po pitanju energetike: Đedović Handanović sa delegacijom EDF-a o nastavku saradnje u oblasti nuklearne energije
Dubravka Đedović Handanović, Florens Ferari i delegacija EDF