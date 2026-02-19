Slušaj vest

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović predsedavala je prvim sastankom Međuresorne ekspertske Radne grupe za ispitivanje opravdanosti pristupa razvoju nuklearne energije, koja će zajedno sa Grupom za pripremu i primenu Programa nuklearne energije koja je formirana kao unutrašnja jedinica u okviru Ministarstva rudarstva i energetike činiti Nacionalno telo za sprovođenje programa nuklearne energije (NEPIO) čije formiranje se očekuje u narednim nedeljama.

- Do polovine naredne godine planiramo da završimo fazu 1 koja uključuje kompletnu analizu, šta je sve neophodno usvojiti od zakonskih regulativa da bismo utrli put za izgradnju nuklearne elektrane u našoj zemlji. Dakle, tada ćemo znati koje su to neophodne tehničke, bezbednosne, kadrovske i tržišne potrebe, uz uključivanje svih zainteresovanih strana, Međunarodne agencije za atomsku energiju, kao i šire javnosti. Tada ćemo izraditi i sveobuhvatni izveštaj koji sumira rezultate faze 1 i daje predlog nacionalnog stava o primeni nuklearne energije u našoj zemlji. Nakon toga počinje faza 2 koja će uključivati i pripremu gradnje nuklearne elektrane. Čitav taj inicijalni, pripremni proces trajao bi oko 4 godine - rekla je ona.

Foto: Nenad Kostić

Ona je navela da će se analizirati i potencijal za uključivanje lokalne industrije u uvođenje nuklearnog programa, kao i da će se prve četiri dodatne studije raditi u saradnji sa francuskom kompanijom EDF, uz podršku Francuske agencije za razvoj (AFD), na osnovu međudržavnog sporazuma između Srbije i Francuske.

- Oslanjaćemo se na francusku Elektroprivredu, ali što se tiče same tehnologije koja će biti korišćena odluka još nije doneta i to će se tek analizirati. Lokacija na kojoj će se graditi moraće da ispuni sve bezbednosne kriterijume, ali o svemu tome odlučivaće se u godinama koje slede. Naša industrija može da doprinese razvoju nuklearnog programa i važno je da se ti potencijali prepoznaju i analiziraju na vreme, da bismo osnažili lanac vrednosti u našoj zemlji. Doprinos lokalnoj ekonomiji, na primer, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima tokom razvoja nuklearnog programa bio je oko 7 milijardi dolara - navela je Đedović Handanović.

Foto: Nenad Kostić

Ministarka je naglasila da je razvoj nuklearnog programa složen i dugoročan proces koji zahteva temeljne pripreme, jasan institucionalni okvir i tesnu saradnju više institucija, kao i da je u prethodnom periodu 20 relevantnih akademskih institucija, ministarstava i naučnih instituta potpisalo Memorandum o razumevanju u vezi sa nuklearnom energijom.

- Zadatak je kompleksan i zahteva koordinisan, usaglašen, zajednički poduhvat više institucija u zemlji. Međuresornu ekspertsku radnu grupu čini više od 20 eksperata iz različitih institucija i taj broj će se povećavati vremenom. Oni će raditi fokusirano u podgrupama, u jasno definisanim rokovima, poštujući smernice Međunarodne agencije za atomsku energiju koja će na kraju dati odobrenje – da li smo spremni da gradimo ili ne. Pred članovima radne grupe je višegodišnji, odgovoran, ambiciozni zadatak i postavljanje temelja za budućnost radi podizanja energetske sigurnosti u godinama koje dolaze - navela je ona.

U ekspertskoj radnoj grupi učestvovaće predstavnici Instituta za nuklearne nauke „Vinča“, Elektrotehničkog instituta „Nikola Tesla“, Srpskog nuklearnog društva, Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije (SRBATOM), JP „Nuklearni objekti Srbije“, „Elektromreže Srbije“, „Elektroprivrede Srbije“, Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, Ministarstva zaštite životne sredine, Ministarstva privrede, Ministarstva prosvete, Ministarstva odbrane i Ministarstva rudarstva i energetike.