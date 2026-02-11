Slušaj vest

Učešće u nekoj od nuklearnih elektrana u regionu, gradnja elektrana na bazi malih modularnih reaktora i gradnja standardne velike nuklearke su tri opcije kada je reč o nuklearnoj energetici, a za Srbiju bi bilo najbolje kad bi finansijske mogućnosti dozvolile da primenimo sve tri, kaže za Kurir Biznis diplomirani mašinski inženjer Dalibor Arbutina, v. d. direktora JP "Nuklearni objekti Srbije".

Povodom najava da se razmatra učešće Srbije u izgradnji novih reaktora nuklearne elektrane Pakš 2 u Mađarskoj kupovinom udela od pet do 10 odsto u ovom projektu, koji se smatra ključnim za energetsku budućnost regiona, Arbutina detaljno objašnjava šta bi za našu zemlju značio povratak nuklearnoj energiji posle više od tri decenije.

Nuklearna elektrana Pakš 2 Foto: Alexander Ryumin / Zuma Press / Profimedia

Povratak nuklearnoj energiji posle više od tri decenije

- Za početak, idealna bi bila participacija u nekoj nuklearnoj elektrani u okruženju, ukoliko bi postojala zainteresovanost neke od zemalja da ustupi deo kapaciteta. Vidimo da se sada razmatra učešće u izgradnji NE Pakš 2 i za nas bi to bio idealan tajming. Elektrana u našem okruženju, na samom početku svog životnog ciklusa, idealna za sticanje operativnog iskustva i tehnoloških znanja. Istovremeno bi takva saradnja pomogla i podizanju poverenja javnosti u sigurnost nuklearne energetike kao opcije - kaže Arbutina.

ČINJENICE O NE PAKŠ 2 - Nalazi se na 100 km jugozapadno od Budimpešte, pet km od mesta Pakš, na desnoj obali Dunava

- Lokacija elektrane je na 95 km uzvodno od granice sa Srbijom (63 km vazdušnom linijom)

- Sastoji se od četiri bloka sa PWR reaktorima (reaktori hlađeni vodom pod pritiskom) tipa VVER-440 sovjetske proizvodnje, ukupno 1.840 MWe nominalne snage

- Blokovi su puštani u pogon u periodu 1982-1987.

- Prema podacima iz 2019. godine, elektrana je proizvodila više od 50 odsto električne energije u Mađarskoj

- Eksploataciona istorija ove elektrane je bez ozbiljnih incidenata

Modularni reaktori imaju svoje prednosti

On ističe i prednosti malih modularnih elektrana sa aspekta sigurnosti i fleksibilnosti u izboru lokacije.

Dalibor Arbutina, v. d. direktora JP "Nuklearni objekti Srbije". Foto: JP Nuklearni objekti Srbije

- One su pogodne za rešavanje pojedinačnih problema koji se odnose na industrijska postrojenja, data centre ili udaljena naselja ili objekte. Kada se pogledaju procene energetskih potreba koje su navedene u Strategiji razvoja energetike, vidi se da su nam za njihovo zadovoljenje potrebne velike, standardne elektrane, i to nekoliko njih, kao što je uostalom i predsednik naveo. Koju god opciju da Republika Srbija izabere, biće korisna kako za rešavanje pitanja energetske bezbednosti, tako i za razvoj sopstvenih kadrovskih i industrijskih potencijala - naglašava Arbutina.

ŠTA JE SRBIJA PREDUZIMALA U VEZI SA NE PAKŠ 2 - Ministarstvo za poljoprivredu i zaštitu životne sredine 2015. imalo je javni uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje novih blokova elektrane Pakš 2, a JP "Nuklearni objekti" su dali svoje mišljenje.

- Početkom 2017. u organizaciji Međunarodne agencije za atomsku energiju održana je vežba ConvEx3 - Delovanje u slučaju akcidenta sa simulacijom akcidenta na nuklearnoj elektrani Pakš u Mađarskoj, u kojoj su učestvovali i srpski timovi za delovanje.

Ne treba gubiti vreme

Prema njegovim rečima, da se ne bi gubilo vreme i kako bi se mladim ljudima pokazala perspektivnost u ovoj oblasti, za Srbiju bi u ovom trenutku bilo najbolje učestvovati u elektrani Pakš 2, kao i zajedničkim istraživačkim projektima u oblasti malih modularnih reaktora s nekim od stranih partnera koji bi bili zainteresovani za takav vid saradnje.