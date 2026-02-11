Ministarka Lazarević o kaznama za trgovce koji nisu poštovali uredbu o smanjenju cena

Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević izjavila je za RTS da sada dobavljači imaju prostor da snize cene proizvoda, kao i da su Uredbom stabilizovane cene i obuzdana inflacija, a ključna stvar je što je bila osnov za pisanje zakona. "Vreme je za sistemsko rešenje", poručuje ministarka.

Jagoda Lazarević je, gostujući u Jutarnjem programu RTS-a, rekla da je Uredba od početka bila instrument privremenog karaktera, te da su dobavljači bili značajno relaksirani jer su bili oslobođeni od rabata i da sada imaju finansijski prostor da snize cene.

- Nije svima profit jedini interes, razgovaramo sa velikim brojem kompanija i trgovaca koji imaju zdrave poslovne modele i bitan im je promet. Pratimo primere dobre prakse u svetu, gde se trgovci bore da snize cene i da povećavaju promet. To smo primetili tokom Uredbe - ističe ministarka.

Prema njenim rečima, namera Uredbe nije bila da imamo "instant" pojeftinjenja i nije bila populistička mera.

- Stabilizovali smo cene, obuzdali inflaciju, a Uredba nam je bila osnov i ključna u pisanju Zakona o nepoštenim trgovačkim praksama, koji je prošao javnu raspravu i koji će biti evropski, sa našim rešenjima - kaže Lazarevićeva.

Nema magične formule

Napominje, takođe, da neće biti prostora između završetka važenja kratkoročne Uredbe i donošenja zakona, jer će odmah biti reakcije države.

- Ne postoji magična formula, jer je reč o problemu koji traje godinama pod uticajem slobodnog tržišta. Činjenica je da je situacija eskalirala posle korone i sa inflacijom. Vreme je za sistemsko rešenje - navodi Lazarevićeva.

Ministarka ističe da će država pristupiti krajnje ozbiljno tužbi "Deleza" koja je podneta Međunarodnom centru za rešavanje investicionih sporova, kao i da će proces arbitraže trajati, jer se odnosi na meru koja je imala za cilj dobrobit svih građana. Dodaje i da nije reč o klasičnom investicionom sporu, jer država mora da vodi stabilnu ekonomsku politiku.

- Zakon pogađa sve, od primarnog poljoprivrednog proizvođača, najslabije karike, do trgovca. Postojaće način da se vrši pritisak na cene nadole. Biće zagarantovano da niko neće moći da nameće izdatke, a za onoga ko bude "divljao" postoje novčane kazne. Pratićemo cene i reagovati u roku od nekoliko dana - obećava ministarka trgovine.