Slušaj vest

Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević razgovarala je danas u Lučanima sa rukovodstvom fabrike namenske industrije "Milan Blagojević“, koja je prva u lancu odbrambene industrije u Srbiji, jer proizvodi komponente neophodne za rad ostalih namenskih industrija.

Obilazeći pogone kontinualne nitracije celuloze i laboracije barutnih punjenja, Lazarević je istakla da je ova fabrika jedna od najuspešnijih u namenskoj industriji, sa proizvodnim programom koji se unapređuje.

- Ovo je važno za celu zemlju, izvozne potencijale, ali i naše odbrambene sposobnosti - rekla je ministarka Lazarević i dodala da je za primer i društvena odgovornost ove kompanije.

Foto: MUST

Lazarević je navela i da podizanje ove fabrike iz pepela 1999. godine odslikava svu našu borbenost. Ukazala je i da se kompanije namenske industrije u Srbiji već osam meseci nalaze u izazovnom periodu zbog obustave izvoza oružja i vojne opreme i navela da će

Ministarstvo, u saradnji sa drugim institucijama, pokušati da utiče na ponovno izdavanje dozvola kako bi se sačuvala postojeća tržišta, rasteretili lageri i omogućio dalji rast ove važne industrijske grane.

- Ideja je da pokušamo da se krene sa izdavanjem dozvola kako bismo sačuvali klijente širom sveta, rasteretili lagere koji postoje i da bi ova industrija, koja je značajan zamajac naše celokupne industrije, nastavila da raste i funkcioniše - kazala je Lazarević.

Foto: MUST

Prema njenim rečima, izlazak iz situacije prouzrokovane specifičnim okolnostima u kojima se nalaze Srbija, Evropa i ceo svet zahteva uključivanje više aktera.