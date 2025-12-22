Slušaj vest

U Palati Srbija danas je zasedala Mešovita komisija za trgovinsko-ekonomsku saradnju Srbije i Gruzije, a tokom sednice je pokrenut strateški razgovor o uspostavljanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između dve zemlje, koji bi trebalo da bude zaključen do kraja 2026. godine.

Komisija je zasedala tri dana nakon zvanične posete predsednika Gruzije Mihaila Kavelašvilija Srbiji, a predsedavale su ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Srbije Jagoda Lazarević i ministarka ekonomije i održivog razvoja Gruzije Marijam Kvrivišvili.

Ministarke su potpisale Zajedničku izjavu o pokretanju pregovora za zaključenje Sporazuma o slobodnoj trgovini između Srbije i Gruzije i Protokol sa Druge sednice Mešovite komisije za trgovinsko-ekonomsku saradnju.

Foto: MUST

Prva runda razgovora o uspostavljanju Sporazuma o slobodnoj trgovini biće održana u prvoj polovini sledeće godine. Lazarević je istakla da će Zajednička izjava o pokretanju pregovora za zaključenje Sporazuma o slobodnoj trgovini doneti benefite i domaćoj i gruzijskoj ekonomiji.

- Sporazum koji ćemo zaključiti otvara mogućnost da unapredimo trgovinsku saradnju - rekla je Lazarević.

Ona je istakla da je zasedanje Mešovite komisije za ekonomsku saradnju Srbije i Gruzije održano posle šest godina pauze.

- Verujem da smo uradili dobar posao, definisali smo određene oblasti saradnje koje će u narednom periodu biti smernica za rad i nastavak razvoja uspešnih političkih i ekonomskih odnosa dve zemlje - navela je ministarka.

Dodala je da je gruzijska delegacija iskoristila priliku da se uveri u realizaciju projekta "Beograd na vodi" imajući u vidu da će isti investitor sprovesti identičan projekat u Tbilisiju.

- Projekat je potpuno promenio sliku našeg glavnog grada, a verujem da će isto biti i u Tbilisiju - rekla je Lazarević.

Glavne teme tokom današnjeg zasedanja Mešovite komisije bile su dalji razvoj saradnje u oblasti trgovine, investicija, poljoprivrede, rudarstva i energetike, građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, turizma, omladine i sporta, kao i unapređenje saradnje privrednih komora dve zemlje. U junu ove godine uspostavljena je direktna avio-linija Beograd–Tbilisi, a kako je predsednik Srbije

Aleksandar Vučić najavio tokom posete gruzijskog predsednika, uskoro bi trebalo da bude otvorena i ambasada Srbije u glavnom gradu Gruzije.