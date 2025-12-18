Slušaj vest

U Pekingu je danas održano 12. zasedanje Mešovite međuvladine komisije za trgovinu i ekonomsku saradnju Republike Srbije i Narodne Republike Kine.

Kopredsednici Komisije, Jagoda Lazarević, ministar unutrašnje i spoljne trgovine u Vladi Republike Srbije i Ling Đi, zamenik ministra trgovine Narodne Republike Kine, razmatrali su aktuelna pitanja srpsko-kineskih trgovinskih i ukupnih ekonomskih odnosa. U tom kontekstu, identifikovane su prioritetne oblasti i buduće zajedničke aktivnosti u cilju unapređenja saradnje od obostranog interesa.

Potpisan je i Protokol sa 12. zasedanja Mešovite međuvladine komisije, kojim su utvrđene zajednički dogovorene mere i aktivnosti usmerene na dalji razvoj bilateralne ekonomske saradnje u narednom periodu.

Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević sastala se u Pekingu, pre zasedanja Mešovite međuvladine Komisije za trgovinu i ekonomsku saradnju Srbije i Kine kojom je kopredsedavala, sa ministrom trgovine Narodne Republike Kine g. Vangom Ventaom.

Foto: Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine, Ministarstvo trgovine

Ministri su razgovarali o daljim koracima u jačanju ekonomske saradnje, koja se poslednjih godina intenzivno razvija kroz realizaciju brojnih kapitalnih projekata u oblasti drumske i železničke infrastrukture, energetike, dolazak velikog broja kineskih kompanija kao

investitora u Srbiju i rastuću trgovinsku razmenu i roba i usluga. Poseban akcenat stavljen je na Sporazum o slobodnoj trgovini koji je otvorio novu perspektivu u bilateralnim ekonomskim odnosima a ministri su se saglasili da je na srpskoj i kineskoj strani zadatak da ga iskoriste na najbolji način, za obe zemlje.

Ministarka Lazarević uručila je u ime delegacije Republike Srbije poseban poklon - primerak personalizovane poštanske markice izdate povodom 70 godina prijateljstva naroda Srbije i Kine.