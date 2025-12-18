INOVATIVNI SISTEM INDUSTRIJSKOG HLAĐENjA SMANjUJE EMISIJE ŠTETNIH GASOVA I ZAGAĐENjE VAZDUHA
Uz podršku Evropske unije i u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, u okviru projekta „EU za Zelenu agendu u Srbiji“, distributer i pružalac logističkih usluga Silbo DOO uveo je inovativni sistem hlađenja za industrijske hladnjače. Ovaj sistem koristi ugljen-dioksid umesto konvencionalnih rashladnih sredstava, čime su emisije gasova sa efektom staklene bašte od rashladnih tečnosti smanjene za čak 99%. Kao prva inovacija ovakve vrste u regionu primer je dobre prakse prelaska na održive i energetski efikasne tehnologije u skladu sa globalnim ekološkim standardima.
„Vrlo je značajno da je jedan ovako veliki korporativni sistem u našoj zemlji, i bez obaveze u regulativi, prepoznao relevantne trendove na evropskom tržištu i da je orijentisan ka primeni Zelene agende i principa održivisti na delu“, izjavila je Sara Pavkov, ministarka zaštite životne sredine.
„Ovo rešenje smo podržali sa 172.000 evra u okviru projekta EU za Zelenu agendu u Srbiji. Evropska unija ostaje snažan partner Srbiji. Zajedno podržavamo sprovođenje održivih i energetski efikasnih rešenja koja donose korist i životnoj sredini i ekonomiji, otvarajući put ka zelenijoj budućnosti za sve građane”, rekla je Plamena Halačeva, zamenica šefa Delegacije Evropske unije u Srbiji.
Novi sistem industrijskog hlađenja smanjuje koncentraciju štetnih hemikalija u atmosferi eliminacijom konvencionalnih rashladnih tečnosti sa visokim potencijalom globalnog zagrevanja (GWP). To će godišnje sprečiti emisiju preko 8,5 tona zagađujućih materija u vazduh, čime se poboljšava lokalni kvalitet vazduha i štiti zdravlje radnika i šire zajednice.
Migel la Plant, zamenik šefa misije Ambasade Švajcarske u Srbiji je istakao da zelena tranzicija brže i efikasnije napreduje kada privatni sektor ima aktivnu ulogu. „Cilj naše podrške u okviru projekta Zelena agenda u Srbiji je stvaranje uslova da kompanije ulažu u zelene tehnologije, unapređuju ekološke standarde i ostanu dugoročno konkurentne. Kompanije poput Silba pokazuju da ovakvi napori donose stvarne i merljive rezultate.“ „Silbova inovacija poboljšava kvalitet vazduha, smanjuje emisije štetnih gasova, štedi energiju i otvara nova zelena radna mesta. Istovremeno, smanjuje operativne troškove i povećava efikasnost poslovanja kompanije. Ovo je odličan primer industrijske transformacije, koji bi druge kompanije u Srbiji i šire trebalo da slede, jer privatni sektor ima važnu ulogu u ubrzavanju i ekspanziji zelene tranzicije ekonomije i društva“, izjavio je Jakup Beriš, stalni predstavnik UNDP-a u Srbiji. „Kako bismo dodatno unapredili energetsku efikasnost i smanjili ukupni ugljenični otisak objekta, postavili smo solarnu elektranu koja obezbeđuje zelenu energiju za svakodnevno funkcionisanje fabrike. Osim toga, ugradili smo i sistem za zagrevanje betonskih podova koji koristi otpadnu toplotu iz procesa dubokog zamrzavanja, čime se sprečava pucanje i oštećenje ovih površina“, istakao je Goran Tadić, generalni direktor Silba.
Silbovo inovativno rešenje za zelenu tranziciju jedno je 94 zelena projekta čije je sprovođenje omogućeno zahvaljujući finansijskoj podršci Evropske unije, kao i vlada Švajcarske, Švedske i Srbije u okviru inicijative „EU za Zelena agenda u Srbije“. Ovu inicijativu, uz tehničku i finansijsku podršku Evropske unije, sprovodi UNDP u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine i u saradnji sa Švedskom i Evropskom investicionom bankom (EIB), uz dodatna sredstva koje su obezbedile vlade Švedske, Švajcarske i Srbije.
