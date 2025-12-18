Slušaj vest

Uz podršku Evropske unije i u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, u okviru projekta „EU za Zelenu agendu u Srbiji“, distributer i pružalac logističkih usluga Silbo DOO uveo je inovativni sistem hlađenja za industrijske hladnjače. Ovaj sistem koristi ugljen-dioksid umesto konvencionalnih rashladnih sredstava, čime su emisije gasova sa efektom staklene bašte od rashladnih tečnosti smanjene za čak 99%. Kao prva inovacija ovakve vrste u regionu primer je dobre prakse prelaska na održive i energetski efikasne tehnologije u skladu sa globalnim ekološkim standardima.

„Vrlo je značajno da je jedan ovako veliki korporativni sistem u našoj zemlji, i bez obaveze u regulativi, prepoznao relevantne trendove na evropskom tržištu i da je orijentisan ka primeni Zelene agende i principa održivisti na delu“, izjavila je Sara Pavkov, ministarka zaštite životne sredine.

Foto: Promo

„Ovo rešenje smo podržali sa 172.000 evra u okviru projekta EU za Zelenu agendu u Srbiji. Evropska unija ostaje snažan partner Srbiji. Zajedno podržavamo sprovođenje održivih i energetski efikasnih rešenja koja donose korist i životnoj sredini i ekonomiji, otvarajući put ka zelenijoj budućnosti za sve građane”, rekla je Plamena Halačeva, zamenica šefa Delegacije Evropske unije u Srbiji. Novi sistem industrijskog hlađenja smanjuje koncentraciju štetnih hemikalija u atmosferi eliminacijom konvencionalnih rashladnih tečnosti sa visokim potencijalom globalnog zagrevanja (GWP). To će godišnje sprečiti emisiju preko 8,5 tona zagađujućih materija u vazduh, čime se poboljšava lokalni kvalitet vazduha i štiti zdravlje radnika i šire zajednice.

Migel la Plant, zamenik šefa misije Ambasade Švajcarske u Srbiji je istakao da zelena tranzicija brže i efikasnije napreduje kada privatni sektor ima aktivnu ulogu. „Cilj naše podrške u okviru projekta Zelena agenda u Srbiji je stvaranje uslova da kompanije ulažu u zelene tehnologije, unapređuju ekološke standarde i ostanu dugoročno konkurentne. Kompanije poput Silba pokazuju da ovakvi napori donose stvarne i merljive rezultate.“ „Silbova inovacija poboljšava kvalitet vazduha, smanjuje emisije štetnih gasova, štedi energiju i otvara nova zelena radna mesta. Istovremeno, smanjuje operativne troškove i povećava efikasnost poslovanja kompanije. Ovo je odličan primer industrijske transformacije, koji bi druge kompanije u Srbiji i šire trebalo da slede, jer privatni sektor ima važnu ulogu u ubrzavanju i ekspanziji zelene tranzicije ekonomije i društva“, izjavio je Jakup Beriš, stalni predstavnik UNDP-a u Srbiji. „Kako bismo dodatno unapredili energetsku efikasnost i smanjili ukupni ugljenični otisak objekta, postavili smo solarnu elektranu koja obezbeđuje zelenu energiju za svakodnevno funkcionisanje fabrike. Osim toga, ugradili smo i sistem za zagrevanje betonskih podova koji koristi otpadnu toplotu iz procesa dubokog zamrzavanja, čime se sprečava pucanje i oštećenje ovih površina“, istakao je Goran Tadić, generalni direktor Silba.

Foto: Promo