Kompanija Wireless Media Group (WMG) priključila se i pružila podršku inicijativi JKP „Zelenilo-Beograd“ „Spasi svoju jelku“, koja i ove godine poziva sugrađane da za novogodišnje i božićne praznike izaberu jelku s busenom - odgovorniji i održiviji izbor za prazničnu dekoraciju.

Kupovinom jelke s busenom u rasadnicima građani biraju sadnice koje su namenski gajene za prazničnu prodaju, čime se ne narušava prirodni ekosistem i direktno doprinosi smanjenju seče mladih četinara. Gde kupiti jelku s busenom

Jelke s busenom dostupne su u rasadnicima JKP „Zelenilo-Beograd“ na sledećim lokacijama: Rasadnik u Ulici Vojvode Stepe 405

Rasadnik u Ulici Marije Bursać bb, Zemun Rasadnici rade radnim danima od 7 do 15 časova, a biće otvoreni i subotom 13. i 20. decembra, takođe od 7 do 15 časova. Kako pravilno okititi jelku s busenom Da bi jelka tokom praznika ostala zdrava i spremna za sadnju nakon njih, važno je obratiti pažnju na nekoliko jednostavnih pravila:

Izbegavajte toplotu - jelku ne treba postavljati blizu radijatora, peći ili drugih izvora toplote, jer to može dovesti do isušivanja i opadanja četina.

Redovno zalivanje i orošavanje - busen treba zalivati odstajalom vodom sobne temperature, a krošnju povremeno orošavati.

Pažljivo kićenje vrha - vrh jelke je najosetljiviji deo; preporuka je da se uz vrh postavi štapić ili olovka, kako bi se sprečilo njegovo lomljenje prilikom postavljanja ukrasa.

Lagana dekoracija - koristiti lakše ukrase i izbegavati preopterećivanje grana, kako bi se sačuvala prirodna forma stabla. Odabirom jelke s busenom i njenim pravilnim kićenjem, praznična dekoracija postaje deo šire brige o životnoj sredini - jer nakon praznika, jelka može biti posađena i nastaviti da raste. Podrška inicijativi JKP „Zelenilo-Beograd“ „Spasi svoju jelku“ nadovezuje se na dugogodišnje opredeljenje kompanije Wireless Media Group (WMG) za zaštitu i unapređenje životne sredine kroz projekat „Zasadi drvo“. U okviru projekta „Zasadi drvo“, koji je pokrenut 2019. godine, u martu 2025. godine zasađena je milionita sadnica, a inicijativa se nastavlja i u aktuelnom ciklusu s planom da se zasadi još 200.000 novih sadnica širom Srbije, uz nastavak edukativnih aktivnosti i uključivanje građana, škola i lokalnih zajednica. Projekat „Zasadi drvo“ pokrenula je kompanija Wireless Media Group (WMG), uz podršku WMG fondacije, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprave za šume, Ministarstva prosvete, JP „Srbijašume“, JP „Vojvodinašume“, Pokreta gorana Srbije, Privredne komore Srbije, Botaničke bašte „Jevremovac“, Biološkog i Šumarskog fakulteta u Beogradu, Šumarske škole Kraljevo, Zavoda za zaštitu prirode Srbije, Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Instituta za šumarstvo i JKP „Zelenilo Beograd“.