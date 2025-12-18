Slušaj vest

Sinoć je Beograd bio epicentar glamura i savremenog urbanog duha. Na gradilištu budućeg luksuznog kompleksa The Dorcol Residence, kompanija Brixwell Investment organizovala je događaj koji je okupio više od 350 zvanica iz sveta biznisa, kulture, arhitekture i javnog života. Samo za ovu priliku podignuta je posebna dvorana, osmišljena tako da svojim osvetljenjem, proporcijama i scenografijom dočara estetiku budućeg kompleksa i njegovog odnosa prema prostoru Dorćola.

Veče je proteklo u znaku sofisticiranog urbanog luksuza. Nastup Zdravka Čolića dao je događaju emotivnu i svečanu notu, dok je celokupna atmosfera podsećala na premijere velikih arhitektonskih projekata u svetskim metropolama poput Londona, Milana ili Njujorka. Osnivač kompanije Brixwell Investment, Branislav Mirković, istakao je važnost projekta za identitet grada:

Foto: Marija Đorđević

„Dorćol zaslužuje projekat koji u isto vreme čuva njegov duh i pomera njegove granice. The Dorcol Residence je odgovor na ta dva osećanja - poštovanje istorije i hrabar pogled u budućnost.” Vizuelnu i arhitektonsku dimenziju projekta dodatno je pojasnio James White, glavni arhitekta studija MAWD:

„Ovaj kompleks je dizajniran za ljude koji žele da žive u estetici, ali i u udobnosti. To je luksuz koji se oseća, a ne samo vidi. Ovim projektom smo deo sveta doveli u Beograd, a Beograd još snažnije pozicionirali na mapu savremenih evropskih gradova.” Direktorka kompanije Mina Đorđević naglasila je da projekat prevazilazi klasično shvatanje stanovanja: „Naš cilj je bio da stvorimo novo poglavlje urbanog života u Beogradu. Mesto gde svaki kvadrat ima smisao, svaki detalj funkciju, a celina donosi osećaj ravnoteže između privatnosti i gradske energije.”

Foto: Marija Đorđević

Operativnu stranu i tehnološku osnovu projekta približio je Nemanja Vučević, direktor projekta: „Ovo je gradilište koje diše tehnologijom. Smart home sistemi, energetska efikasnost, savremeni bezbednosni koncepti i vrhunski materijali - sve je podređeno dugoročnom kvalitetu života.” Posebno emotivan trenutak večeri bilo je obraćanje Tamare Kalinić, koja je i sama postala vlasnica stana u ovom kompleksu:

Foto: Marija Đorđević

„Dorćol je za mene novi dom. Kada sam videla ovaj projekat, odmah mi je bilo jasno da ovde želim da živim. Ovo je standard kakav Beograd zaslužuje - moderan, kosmopolitski i autentičan.”

Foto: Marija Đorđević

VIŠE OD STANOVANJA - NOVI URBANI KONCEPT Ono što The Dorcol Residence izdvaja na tržištu jeste koncept integrisanog urbanog života. Kompleks je zamišljen kao zatvorena, ali živa urbana celina, u kojoj se svakodnevne potrebe stanara rešavaju unutar sopstvenog okruženja. Pored stambenih jedinica, projekat predviđa pažljivo kurirane zajedničke prostore koji podstiču osećaj zajednice - elegantne ulazne lobije, lounge zone za susrete, kao i multifunkcionalne prostore namenjene radu i opuštanju. Poseban akcenat stavljen je na tišinu, privatnost i kontrolisanu akustiku, što predstavlja retkost u samom centru grada.

Velika pažnja posvećena je i orijentaciji stanova, prirodnom svetlu i protočnosti prostora, dok se kroz pejzažno oblikovane unutrašnje vrtove i terase stvara osećaj smirenosti i balansa, uprkos urbanoj lokaciji. Direktna povezanost sa Linijskim parkom dodatno pozicionira kompleks kao deo nove, zelene i pešačke ose Beograda.

The Dorcol Residence Foto: Marija Đorđević