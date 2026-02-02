Slušaj vest

Tog datuma penziju će dobiti penzioneri iz kategorije samostalnih delatnosti bez obzira za koji način isplate su se opredelili.

Dva dana kasnije, dakle 5. februara primanja će dobiti vojni i poljoprivredni penzioneri, takođe bez obzira da li penzije dobijaju preko tekućih računa ili ih podižu na poštanskim šalterima ili im poštari novac donose na kućne adrese.

Poslednji će penzije dobiti korisnici iz kategorije zaposlenih, pa će onima koji ih dobijaju preko tekućih računa čekovi početi da pristižu 9. januara a penzionerima iz ove, inače najbrojnije kategorije, koji primanja dobijaju na kuću ili na poštanskim šalterima, 10. februara.

Sa januarskom penzijom, najstarijima stižu isti iznosi kao i prilikom isplate penzija za decembar.

Kurir Biznis

Ne propustitePolitikaSRPSKI PENZIONERI BOLJE RANGIRANI I OD NEMAČKIH I NORVEŠKIH, HRVATI NA ZADNJEM MESTU: Novo istraživanje izazvalo šok u Zagrebu!
penzioneri šetaju
PenzionerVažno za hiljade penzionera u Srbiji: Ako primate ovu penziju, do kraja maja morate dostaviti poseban dokument ili rizikujete da ostanete bez isplate
Penzije
PenzionerObjavljena velika novina za penzionere: Ukida se porez na penzije, evo i od kag datuma
penzioneri i novac
PenzionerI januarske penzije pre roka: Fond PIO objavio datume isplate za tekući mesec
isplata-penzija-foto-shutterstock-1080172382-shutterstock-2105889203.jpg