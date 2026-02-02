Slušaj vest

Iako je danas moguće kupiti automobil i preko interneta, većina kupaca i dalje ne želi da donese konačnu odluku bez ličnog uvida u vozilo. Prodavci često tvrde da automobil ima "čistu" i uredno dokumentovanu istoriju, ali takve izjave kod kupaca retko izazivaju potpuno poverenje.

Veliko nepoverenje prema prodavcima

Istraživanje kompanije carVertical, sprovedeno među 21.000 korisnika, pokazuje da čak dve trećine kupaca od početka ne veruje prodavcima, iako 67 odsto prodavaca tvrdi da je u potpunosti iskreno i da otkriva sve podatke o vozilu. Taj raskorak ukazuje na dugogodišnji problem na tržištu polovnih automobila, uslovljen brojnim lošim iskustvima, kupovinom vozila sa skrivenim kvarovima ili vraćenom kilometražom.

Svesni nepoverenja, više od 70 odsto prodavaca spremno je da na zahtev dostavi broj šasije, kako bi kupci sami proverili istoriju vozila.

Ipak, pregled u nezavisnom servisu prodavci retko nude sami, jer takav pregled često otkrije nedostatke koji obaraju cenu. Čak tri četvrtine kupaca navelo je da im prodavac nije ponudio nikakav stručni pregled.

Kupci proveravaju istoriju vozila

Kupci sve češće koriste digitalne izveštaje o istoriji vozila kao sredstvo za predselekciju i pregovore.

Više od 40 odsto njih proverava podatke pre nego što uopšte pogleda automobil, a gotovo tri četvrtine koristi izveštaje kao argument za snižavanje cene.

Posebnu pažnju obraćaju na stvarnu kilometražu, podatke o saobraćajnim nezgodama i fotografije oštećenja. Iako su digitalni alati sve dostupniji, kupci i dalje najviše veruju sopstvenoj proceni i fizičkom pregledu vozila.

Istraživanje pokazuje da upravo kombinacija onlajn provere i pregleda uživo predstavlja ključnu zaštitu od prevara na tržištu polovnih automobila, na kojem je poverenje i dalje najređa roba.

Tajna je u trikovima

Istovremeno, prodavci se služe različitim trikovima kako bi automobil ostavio utisak boljeg stanja nego što zaista jeste.

Česta je detaljna kozmetička priprema vozila, poliranje karoserije radi prikrivanja sitnih oštećenja, zamena ili dubinsko pranje enterijera, kao i brisanje grešaka iz elektronskih sistema neposredno pre prodaje.

Pojedini prodavci koriste i privremene aditive za ulje kako bi se umanjila buka motora tokom probne vožnje, dok se problemi sa menjačem ili vešanjem prikrivaju kratkotrajnim popravkama.