Kako je navedeno u objavljenom oglasu, prodaja će se odvijati u prostorijama pošte 26101 Pančevo 1, u Ulici Svetog Save broj 11, a ponuda će obuhvatati raznovrsne artikle, a cene su od 50 do nekoliko hiljada dinara u zavisnosti od vrste robe.

Prodaja neisporučenih pošiljki u Pančevu organizuje se jednom godišnje, 15 godina unazad.

Javne prodaje neisporučenih poštanskih pošiljki organizuju se u skladu sa Zakonom o poštanskim uslugama. Poštanska pošiljka za koju se utvrdi da ne može da se uruči ni primaocu ni pošiljaocu u predviđenom roku smatra se neisporučivom i čuva se minimum šest meseci, a nakon toga izlaže se na javnu prodaju.

Cene artikla zavise od njegovog kvaliteta, ali i visine poštarine koja je prvobitno bila obračunata za dostavu.