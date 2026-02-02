Slušaj vest

Energetski dodatak od 300 evra, uveden 2022. godine kao mera za ublažavanje rasta troškova energije u Nemačkoj, ponovo je u fokusu javnosti. Razlog je nova presuda Finansijskog suda u Minsteru, koja je razjasnila pitanje odgovornosti u slučajevima kada je dodatak isplaćen osobama koje na njega nisu imale pravo.

Iako je isplata izvršena pre gotovo četiri godine, za deo građana sada može nastupiti obaveza povrata novca poreskoj upravi.

Kako je funkcionisala isplata energetskog paušala

Takozvani energetski paušal (Energiepreispauschale - EPP) u iznosu od 300 evra isplaćen je zaposlenima u septembru 2022. godine, uglavnom automatski, putem poslodavaca. Pravo na isplatu imali su isključivo radnici koji su u tom trenutku bili neograničeno porezno obvezni u Nemačkoj, odnosno koji su imali prebivalište ili uobičajeno boravište u toj zemlji.

U praksi, poslodavci nisu vršili dodatne provere prebivališta zaposlenih, već su se oslanjali na zakonom propisane formalne kriterijume, postojanje radnog odnosa i dodeljen poreski razred. Upravo takav način isplate kasnije je doveo do spornih situacija.

Poreske kontrole i zahtevi za povrat

Tokom naknadnih poreskih kontrola, uprave su u pojedinim slučajevima utvrdile da su energetski dodatak primile osobe koje nisu imale prebivalište u Nemačkoj i samim tim nisu ispunjavale uslove za isplatu. U tim slučajevima zatražen je povrat iznosa od 300 evra.

Pojavilo se pitanje ko snosi odgovornost, poslodavci koji su izvršili isplatu ili zaposleni koji su novac primili.

Presuda Finansijskog suda u Minsteru

Finansijski sud u Minsteru doneo je odluku kojom je jasno definisana odgovornost. Sud je utvrdio da:

- poslodavci nisu bili u obavezi da detaljno proveravaju da li zaposleni ispunjavaju sve uslove za isplatu energetskog paušala,

- poslodavci su smeli da se oslone na formalne zakonske kriterijume,

- ukoliko je isplata izvršena u skladu sa propisima, poslodavci nisu dužni da vraćaju novac, čak i ako se kasnije utvrdi da zaposleni nije imao pravo na dodatak.

Ova odluka donosi pravnu sigurnost poslodavcima, ali istovremeno prebacuje teret odgovornosti na zaposlene.

Ko mora da vrati 300 evra

Prema presudi, obaveza povrata odnosi se na zaposlene koji su 2022. godine radili u Nemačkoj, ali nisu imali prebivalište niti uobičajeno boravište u toj zemlji, odnosno nisu imali status neograničene poreske obaveze.

Takvim osobama porezna uprava može uputiti direktan zahtev za povrat isplaćenog iznosa. U slučaju dobijanja rešenja o povratu, mogućnosti za žalbu su ograničene, a iznos se u većini slučajeva mora vratiti.

Jasna poruka poreskim obveznicima

Najnovija sudska odluka jasno razdvaja odgovornost u sistemu isplate energetskog paušala: poslodavci koji su postupali u skladu sa zakonom nisu odgovorni, dok zaposleni koji su dodatak primili bez ispunjenih uslova snose obavezu povrata.

Za sve koji su radili u Nemačkoj 2022. godine, a nisu sigurni u svoj poreski status iz tog perioda, preporučuje se provera dokumentacije i eventualna konsultacija sa poreskim savetnikom.