Više vam ne treba priključak na struju i vodu: Sada u svojoj kući sve to možete da imate i bez mučenja
Život van mreže danas više ne mora da podrazumeva odricanja. Nova Ekokapsula Boks kuća spaja održivost, mobilnost i savremeni dizajn u kompaktan, ali potpuno funkcionalan prostor.
Ovaj modularni mikro-dom koristi solarnu energiju, prikuplja vodu i može se nadograđivati u skladu sa potrebama vlasnika, omogućavajući udoban život i bez klasične infrastrukture.
Slovačka kompanija Ekokapsule odlučila je da se udalji od svoje prepoznatljive kapsulaste forme i predstavi pravougaoni model Boks kuće, koji je praktičniji za svakodnevnu upotrebu i ne oslanja se na vizuelni spektakl.
Dostupni modeli kreću se od najmanjeg XS, površine 17,3 m², do najvećeg XL sa 37,5 m², dok početna cena iznosi 29.900 evra.
Dizajn i funkcionalnost
Boks kuće odlikuju veliki panoramski prozori koji povezuju enterijer sa spoljnim okruženjem i obezbeđuju obilje prirodnog svetla. Unutrašnji prostor je pažljivo osmišljen: dnevni boravak sa kaučem na razvlačenje, spavaća soba, kao i kompaktna kuhinja dopunjena trpezarijskim delom.
Rešenja za odlaganje su pametno integrisana u svaki deo prostora, čime se postiže urednost i maksimalna iskorišćenost.
Solarni paneli i baterijski sistemi omogućavaju energetsku autonomiju, dok sistemi za sakupljanje kišnice i upravljanje otpadom dodatno doprinose samoodrživosti. Zahvaljujući modularnom konceptu, moguće je povezivanje više jedinica i prilagođavanje prostora potrebama korisnika.
Komfor i život tokom cele godine
Ekokapsula Boks je kvalitetno izolovana i projektovana za korišćenje tokom cele godine. Ventilacioni i klimatski sistemi, u kombinaciji sa solarnim i vodnim instalacijama, obezbeđuju stabilne i prijatne uslove boravka čak i na udaljenim lokacijama.
Ovaj mali dom predstavlja jednostavan, ali kvalitetan način života van mreže, povezujući funkcionalnost, udobnost i ekološku održivost.
Biznis Kurir/Jutarnji.hr