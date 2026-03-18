Život van mreže danas više ne mora da podrazumeva odricanja. Nova Ekokapsula Boks kuća spaja održivost, mobilnost i savremeni dizajn u kompaktan, ali potpuno funkcionalan prostor.

Ovaj modularni mikro-dom koristi solarnu energiju, prikuplja vodu i može se nadograđivati u skladu sa potrebama vlasnika, omogućavajući udoban život i bez klasične infrastrukture.

Slovačka kompanija Ekokapsule odlučila je da se udalji od svoje prepoznatljive kapsulaste forme i predstavi pravougaoni model Boks kuće, koji je praktičniji za svakodnevnu upotrebu i ne oslanja se na vizuelni spektakl.

Dostupni modeli kreću se od najmanjeg XS, površine 17,3 m², do najvećeg XL sa 37,5 m², dok početna cena iznosi 29.900 evra.

Dizajn i funkcionalnost

Boks kuće odlikuju veliki panoramski prozori koji povezuju enterijer sa spoljnim okruženjem i obezbeđuju obilje prirodnog svetla. Unutrašnji prostor je pažljivo osmišljen: dnevni boravak sa kaučem na razvlačenje, spavaća soba, kao i kompaktna kuhinja dopunjena trpezarijskim delom.

Rešenja za odlaganje su pametno integrisana u svaki deo prostora, čime se postiže urednost i maksimalna iskorišćenost.

Solarni paneli i baterijski sistemi omogućavaju energetsku autonomiju, dok sistemi za sakupljanje kišnice i upravljanje otpadom dodatno doprinose samoodrživosti. Zahvaljujući modularnom konceptu, moguće je povezivanje više jedinica i prilagođavanje prostora potrebama korisnika.

Komfor i život tokom cele godine

Ekokapsula Boks je kvalitetno izolovana i projektovana za korišćenje tokom cele godine. Ventilacioni i klimatski sistemi, u kombinaciji sa solarnim i vodnim instalacijama, obezbeđuju stabilne i prijatne uslove boravka čak i na udaljenim lokacijama.