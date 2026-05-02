Slušaj vest

Grčko Ministarstvo zaštite životne sredine navodi da je ova odluka doneta s ciljem jačanja zaštite plaža od posebnog estetskog, geomorfološkog i ekološkog značaja, kao i očuvanja vrednih staništa i biljnih i životinjskih vrsta koje od njih zavise.

Zabrana znači da na 251 plaži nećete moći da iznajmite suncobrane ili ležaljke, od kojih su mnoge deo morskih područja NATURA 2000.

Istovremeno, proširen je spisak plaža uključenih u morski program NATURA 2000, koje su sada podvrgnute strožem režimu zaštite.

U ovim područjima nije dozvoljeno ustupanje prava korišćenja obale i plaže, dok su zabranjene intervencije ili aktivnosti koje bi mogle da izmene njihov prirodni oblik ili negativno utiču na njihove ekološke funkcije.

Ova mera je deo šire strategije za ograničavanje nekontrolisanog razvoja turizma i promovisanje održivijeg upravljanja grčkom obalom, u trenutku kada se pritisci na obalne ekosisteme pojačavaju usled razvoja turizma i uticaja klimatskih promena.