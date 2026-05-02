Grčko Ministarstvo zaštite životne sredine navodi da je ova odluka doneta s ciljem jačanja zaštite plaža od posebnog estetskog, geomorfološkog i ekološkog značaja, kao i očuvanja vrednih staništa i biljnih i životinjskih vrsta koje od njih zavise.

Zabrana znači da na 251 plaži nećete moći da iznajmite suncobrane ili ležaljke, od kojih su mnoge deo morskih područja NATURA 2000.

Istovremeno, proširen je spisak plaža uključenih u morski program NATURA 2000, koje su sada podvrgnute strožem režimu zaštite.

U ovim područjima nije dozvoljeno ustupanje prava korišćenja obale i plaže, dok su zabranjene intervencije ili aktivnosti koje bi mogle da izmene njihov prirodni oblik ili negativno utiču na njihove ekološke funkcije.

Ova mera je deo šire strategije za ograničavanje nekontrolisanog razvoja turizma i promovisanje održivijeg upravljanja grčkom obalom, u trenutku kada se pritisci na obalne ekosisteme pojačavaju usled razvoja turizma i uticaja klimatskih promena.

Ne propustiteLudi svetSrbe napadaju zbog čuvanja ležaljki na letovanju, a pogledajte samo šta rade Britanci: Ljudi gledaju snimak i ne veruju svojim očima (VIDEO)
Za ulazak na plazu potrebna rezervacija1.jpg
DruštvoHaos na plaži u Grčkoj: Turisti se potukli zbog ležaljki u prvom redu! Sevale pesnice na sve strane VIDEO
Tuča za ležaljke u prvom redu na plaži u Grčkoj
DruštvoGrci ovde ne plaćaju ležaljke! Srbin otkrio njihovu taktiku: Za 7€ imaju ručak i piće! "Ne deru kao negde"
Evri, ležaljke u Grčkoj
Crna GoraLEŽALJKE 12€, PICA 2€, A EVO KAKO SE KREĆU CENE APARTMANA: Ovako zaista trenutno izgleda sezona u Crnoj Gori! "Nije skupo"
budva crna gora cene