Vučić je govorio o svim važnim temama - od ekonomskih, do najnovijih dešavanja na političkoj sceni.

- Što se NIS-a tiče, ponovo smo razmenili šerhold agrimente sa mađarskom stranom. Nadam se da ćemo uskoro sve rešiti. Nije sasvim jednostavno zbog različitih procedura. Mađari žele za sebe najbolji ugovor, mi da zaštitimo Srbiju. U svakom slučaju, stvari se kreću uprkos svim teškoćama u dobrom smeru - rekao je Vučić u program Informer TV.

Predsednik je rekao da u Srbiji nema redova na pumpama i da to smatra velikim uspehom.

- Vezani smo najvećim delom za evropsku automobilsku industriju. Mi se trudimo da damo najbolje uslove fabrikama. Juče sam u Pančevu razgovarao, imali smo priliku da se pohvalimo fantastičnim investicijama. Suviše su to velike kompanije, oni dođu da ostanu mnogo godina i to je od izuzetnog značaja za nas. Moramo da pronalazimo nove poslove, nove investitore da dovodimo. Zato ću ići u Azerbejdžan i u Kinu i imaću jednu veliku evropsku posetu u narednih mesec dana - rekao je predsednik.

