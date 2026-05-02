Bojler se ubraja među najveće potrošače električne energije u domaćinstvu, zbog čega postoje brojni saveti o njegovoj pravilnoj upotrebi. Dok ga neki ostavljaju stalno uključenim, drugi vode računa da ga isključe pre svakog kupanja. Jedna objava poznatog majstora na platformi TikTok pokušala je da razjasni ovu dilemu.

Darko Kojić Koja već duže vreme deli praktične savete na društvenim mrežama, uglavnom iz oblasti građevine i raznih majstorskih poslova. Ovoga puta govorio je o načinu na koji bi bojler trebalo koristiti.

Kojić objašnjava da se voda u bojleru stalno održava toplom i da se uređaj povremeno uključuje kako bi nadoknadio gubitak temperature, radeći tada smanjenim intenzitetom.

Kada se voda potpuno ohladi i bojler se uključi, kako navodi, tada troši najviše energije jer radi punom snagom dok ponovo ne zagreje vodu.

Objava je prikupila više od 10.000 lajkova i oko 100 komentara, a mišljenja korisnika bila su podeljena.

Da li je bolje gasiti bojler ili ga ostavljati upaljenim?

Jedan od čestih mitova jeste da bojler neprestano troši struju dok je uključen. U praksi, međutim, bojler ne greje vodu stalno, termostat ga aktivira samo kada temperatura padne ispod podešene vrednosti. Ako je uređaj dobro izolovan, gubici toplote su minimalni, što znači da:

termostat povremeno kratko uključuje grejanje

potrošnja je manja i ravnomerno raspoređena tokom dana

Druga česta praksa je uključivanje bojlera samo kada je potrebna topla voda. U tom slučaju voda se potpuno ohladi, pa bojler mora ponovo da je zagreje sa približno 20°C na oko 60°C. Tada je potrošnja najveća, jer grejač radi duže i pod punim opterećenjem, pa su takvi ciklusi skuplji.

Treća situacija odnosi se na tvrdnju da stalno uključen bojler troši više, što može biti tačno u određenim okolnostima:

ako je bojler star i loše izolovan

ako dolazi do curenja tople vode (npr. kaplje slavina)

ako je termostat podešen na previsoku temperaturu (70-80°C)

U tim slučajevima dolazi do većih gubitaka toplote, pa je i potrošnja veća.

Na osnovu svega navedenog, zaključuje se da je Kojićev savet utemeljen, najracionalnije je držati bojler uključenim, jer tada uglavnom samo održava temperaturu vode, umesto da je svaki put iznova zagreva od početka.